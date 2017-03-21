Барнаульская мэрия с дисконтом попробует продать помещение в доме со «Спортмастером»

Новости 19.10.2019 10:00 142

Администрация Барнаула определилась с ценой приватизации объекта, находящегося по адресу: проспект Красноармейский, 131. Часть площадей в доме уже занимают "Спортмастер", "Семейный Бигс", парикмахерская, аптека и др.

Судя по тексту постановления, размещенного на сайте мэрии, на торгах планируется реализовать 622/1000 доли (655,6 кв. м) в праве собственности на нежилое помещение на 1-м этаже и в подвале общей площадью 1054,1 кв. м.

Цена первоначального предложения составляет 6,03 млн рублей. «Шаг понижения» равен 603 тысячам рублей, «шаг аукциона» - 200 тысяч рублей. При этом минимальная цена, за которую администрация города готова расстаться с недвижимостью, определена в 3,015 млн рублей.

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Что касается обременений, которые перейдут к будущему владельцу недвижимости, то их немного. В первую очередь речь идет о договоре аренды нежилого помещения с ООО «Оптика-Сервис» (занимает площадь в 16,1 кв.м). Срок действия документа - по 31 марта 2019 года. Кроме того, необходимо обеспечить доступ управляющим компаниям для обслуживания инженерных коммуникаций.

Добавим, что ранее объект на Красноармейском, 131 неоднократно пытались продать на аукционе. Последний раз ценник составлял 7,1 млн рублей, а минимальная цена равнялась 3,5 млн рублей. Однако желающих так и не нашлось.