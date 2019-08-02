«Народный фронт» назвал пять самых дорогих тендеров на здания, созданные «в будущем»

Эксперты проекта ОНФ «За честные закупки» составили Топ-5 самых дорогих закупок с использованием «серой» схемы, подразумевающей уклонение от строительства. Все закупки заказчики провели с формулировкой «здания, созданные в будущем», что нарушает законодательство.
Всего с 2017 года "фронтовики" выявили 47 таких закупок в Якутии, Забайкальском крае, Амурской, Новосибирской и Сахалинской областях на сумму 3 млрд рублей, сказано на сайте ОНФ. Заказчики в нескольких регионах предпочли не проводить закупки на строительство, а купить объекты, которые на самом деле еще не построены. По мнению экспертов, закупки зданий «из будущего» ограничивают конкуренцию и нарушают закупочное законодательство.
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«Если бы заказчик объявил тендер на строительство, то вариантов отдать закупку «своему» подрядчику становится меньше. Закупка на строительство является более прозрачной процедурой. А закупка здания, «созданного в будущем», предполагает, что некая организация будет что-то строить, не имея на то никакого фактического основания. Проведя закупку здания, «созданного в будущем», заказчик заведомо знает, кому дать все необходимые разрешения. В случае выигрыша не «своего» подрядчика заказчик легко сможет юридически затянуть процесс строительства. Добросовестный подрядчик никогда не пойдет на такой конкурс, потому что все карты находятся в руках заказчика», – пояснил координатор проекта ОНФ «За честные закупки» по Сибирскому федеральному округу Константин Юденко.
Самую дорогую закупку здания «из будущего» активисты ОНФ выявили в Забайкальском крае. Администрация Читы планировала в 2019 году приобрести в государственную собственность объект недвижимого имущества для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Цена закупки составляла 297,2 млн рублей. После обращения "Народного фронта" ФАС отменила закупку.
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На втором месте оказалась закупка «созданного в будущем» здания стоимостью 280,8 млн рублей. В городе Свободном Амурской области в собственность должны будут передать здание физкультурно-оздоровительного комплекса с внутренней отделкой, установленным технологическим и инженерным оборудованием, мебелью и инвентарем. В документах значится, что здание должны передать до 30 декабря 2020 года.
Третье место занимает закупка здания детского сада в селе Оленек (Якутия). Контракт стоимостью 249,6 млн рублей заключен в 2017 году.
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«Мы столкнулись с новым видом нарушений, который зафиксирован уже почти в 30 регионах России. В рамках госзаказа нельзя купить или продать объект недвижимого имущества, которого не существует. По сути, это уход от обычной конкурентной закупочной процедуры в строительстве. Подобные закупки будут признаваться грубым нарушением законодательства, а материалы дел – передаваться в правоохранительные органы. В ближайшее время мы выпустим соответствующие разъяснения», – подчеркнул заместитель руководителя ФАС России Михаил Евраев.