Депутаты до конца года примут проект развития Алтайского края-2035

Новости 18.10.2019 18:45 146

Краевые власти в ближайшее время намерены внести на рассмотрение регионального парламента проект стратегии развития Алтайского края до 2035 года. Об этом сообщает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на главу Минэкономразвития Павла Дитятева.

По словам министра, проект стратегии планируется рассмотреть в АКЗС до конца 2019 года. То есть первое чтение состоится в ноябре, а второе – в декабре. На сегодняшний день, по его словам, в финальной стадии находится обсуждение разработанного проекта стратегии. В частности, во время IX Столыпинской конференции в Барнауле состоялось несколько стратегических секций, посвященных развитию экономики и социальной сферы в крае.

«Мы надеемся получить дельные предложения от представителей научного сообщества и бизнеса, от которых ожидаются варианты корректировок стратегии и вопросов по ее реализации», - объяснил Дитятев.

Ранее, во время форума «Алтайпродмаркет» представители власти заявили, что стратегия развития региона предусматривает двукратный рост производства пищевых продуктов к уровню 2018 года за счет развития местной пищевой промышленности и расширения экспортных возможностей. Основой для сырьевой базы должен послужить урожай зерна, который с 2035 года должен ежегодно превышать 6 млн тонн, тогда как по итогам прошлого года он составил 5,1 млн тонн. Площади под зерновыми культурами составят порядка 3,7 млн га.