Утвержден порядок создания площадок для ТКО в Барнауле

Новости 18.10.2019 19:05 138

Накануне барнаульская мэрия приняла постановление об организации деятельности органов местного самоуправления по созданию и согласованию создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории города.

Ранее «Политсибру» неоднократно писал, что в крае ощущается дефицит мусорных контейнеров. Известно, что средства на это заранее (до 1 января 2019 года) не выделялись. Минстрой ранее сообщал, что до начала деятельности регоператоров по обращению с ТКО в населенных пунктах услуга по вывозу отходов практически не оказывалась. В настоящее время контейнеры в селах должны закупаться органами местного самоуправления. Однако это вправе делать и сами граждане, а также регоператоры. Следует отметить, что сейчас контейнеры в селах края устанавливаются в основном за счет ресурсов регоператоров. При этом в единых тарифах на 2019 год средства на их приобретение не включены.

Мусорные полигоны в Алтайском крае: лимит исчерпан на 100%? Новости 15.07.2019 9:15 К 2024 году с такой проблемой могут столкнуться еще 10 субъектов федерации. 987

Впрочем, из-за хронического дефицита местных бюджетов этот вопрос остается нерешенным даже в ряде крупных городов. Этот момент власти могли и должны были учесть в прошлом году, приступая к реализации реформы.

По предварительным оценкам только на приобретение мусорных баков потребуется свыше 220 млн рублей и, как минимум, в два раза больше - на обустройство полноценных контейнерных площадок.

В отдельных регионах еще несколько месяцев назад был принят ряд нормативно – правовых актов, которые регламентируют порядок организации контейнерных площадок, цветовую гамму контейнеров для раздельного сбора, порядок раздельного сбора мусора, а также документы, устанавливающие взаимоотношения органов местного самоуправления с регоператорами и населением. В Барнауле до этого дошло только сейчас.

«Решение о создании места накопления ТКО принимается администрацией района города на основании предложений комиссии по рассмотрению вопросов размещения мест накопления ТКО, подготовленных по результатам объезда территории района города, либо по результатам рассмотрения обращений граждан и юридических лиц», - гласит текст документа.

Комиссия формируется администрацией района города в составе не менее шести человек из представителей органов местного самоуправления города Барнаула, осуществляющих полномочия в области жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры, а также представителей по согласованию регионального оператора.

Мусорная реформа в Алтайском крае: что с ней не так? Новости 17.04.2019 7:10 Пока в новую систему обращения с ТКО вовлечено 72% населения региона 1503

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в Барнаульской зоне Алтайского края направляет в комитет жилищно-коммунального хозяйства города информацию, необходимую для формирования и ведения реестра мест накопления ТКО, ежегодно, не позднее 25 декабря.