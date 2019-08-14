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Насильника и убийцу из Камня-на-Оби осудили на 17 лет

Новости
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В Алтайском крае вынесли вердикт «виновен» жителю Камня-на-Оби, убившему и изнасиловавшему женщину. Теперь мужчина будет отбывать наказание в колонии особого режима 17 лет.

Как сообщает пресс-служба регионального следкома, в декабре 2018 года ранее неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений  28-летний мужчина пригласил в гости малознакомую 37-летнюю женщину.

«После совместного распития спиртного, используя малозначительный повод, стал избивать ее руками и ногами, подавив тем самым сопротивление, после чего изнасиловал и задушил», - говорится на сайте ведомства.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком  17 лет  5 дней, с ограничением свободы сроком на 1 год 9 месяцев,  с отбыванием   в исправительной колонии строгого режима.

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Автор: Политсиб.ру

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