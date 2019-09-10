Несостоятельный «Лотос». Очередной МУП банкротится в Рубцовске

Новости 18.10.2019 17:20 380

Сегодня в Рубцовске должно было состояться собрание кредиторов местной химчистки-прачечной МУП «Лотос», посвященное реализации имущества предприятия. Что происходит с учреждением, разбирался «Политсибру».

В последнее время в СМИ часто появляется информация о проблемах с Рубцовскими МУПами. На грани закрытия недавно оказывались хлебокомбинат и мясокомбинат. В сложном положении пребывали ПАТП и местный водоканал. Весной началась процедура банкротства МУП «Лотос».

Имущество «Рубцовского мясокомбината» выставили на продажу Новости 10.09.2019 7:10 Сейчас предприятие работает в штатном режиме 643

«Лотос» - это химчистка-прачечная, созданная в 1992 году. Местные жители привыкли считать ее мобилизационным объектом, однако в горсовете пояснили, что это неофициальное наименование – просто прачечная обслуживает, в числе прочих заказчиков, воинскую часть.

В июле была проведена инвентаризация имущества «Лотоса». Его часть оценили в 2,5 млн рублей, стоимость остального имущества в документе не указана. Собрание кредиторов, на котором планировалось утвердить сроки и условия продажи имущества «Лотоса», дважды срывалось из-за отсутствия кворума. Чем завершилась сегодняшняя попытка, пока неизвестно.

Глава Рубцовского горсовета Василий Курганский сообщил «Политсибру», что предприятие было слишком велико и содержать его было сложно из-за высоких тарифов. «Обоснованно высоких», - добавил Курганский. По его словам, сейчас работа возобновляется, коллектив возвращается на свои места (как выяснил «Политсибру», двое работников все же было сокращено). Все потому, что у «Лотоса» появился новый арендатор. Как пояснил Курганский, наименование фирмы ему неизвестно, а ее владелец – не из Рубцовска.

Однако, по данным источника «Политсибру», новым арендатором стало рубцовское ООО «Коммунальные услуги и благоустройство» (КУБ), которым владеет Виктор Крывоножко. Ему также принадлежит ООО «Амиго», занимающееся торговлей обувью. Об аренде оборудования «Лотоса» КУБом переговоры шли еще до банкротства предприятия.

Что интересно, КУБ фигурирует в инвентаризации расчетов «Лотоса» с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами.

Как пояснил корреспонденту «Политсибру» эксперт, это означает, что КУБ на 19 июля был должен «Лотосу» свыше 340 тысяч рублей, то есть, более трети всех отраженных в акте средств.

Источник издания предполагает, что в деле «Лотоса» имеет место коррупционная схема, причем, касающаяся не только арендатора. По словам информатора, существуют некоторые данные, которые позволяют предположить, что предприятие банкротилось целенаправленно. Возможно даже, в интересах нынешнего конкурсного управляющего - Сергея Кобзева. Источник сообщил, что часть долга «Лотоса» (около 350 тысяч рублей), была выкуплена неизвестным физическим лицом, которым может являться как раз Кобзев.

Общая задолженность «Лотоса» составляет 4 млн рублей. Интересно, что почти четверть (939 тысяч рублей) – это требования бывшего директора МУП - Николая Бредихина.

В 2011 году, под руководством Бредихина, «Лотос» на некоторое время уже закрывался из-за долгов. Человек с такими ФИО в 1982-1987 годах входил в состав руководства 9-й исправительной колонии Рубцовска.