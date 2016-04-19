Минсельхоз может помочь Алтайскому краю со строительством нового завода

Новости 18.10.2019 17:50 156

Власти Алтайского края попросили Минсельхоз России поддержать строительство нового маслоэкстракционного завода. Об этом сообщает ТАСС.

Вопрос налаживания прямых контактов предприятий Алтайского края с российскими компаниями обсудил глава региона Виктор Томенко с заместителем Министра сельского хозяйства России Оксаной Лут. Губернатор Виктор Томенко отметил необходимость взаимодействия аграрных предприятий края с компаниями, формирующими экспортные поставки зерновых и масличных культур.

Региональный министр сельского хозяйства Александр Чеботаев сообщил, что в крае сейчас профицит масличных. Решить проблему помогло бы новое предприятие.

«Учитывая наличие профицита маслосемян в Алтайском крае, просим рассмотреть предложение о поддержке строительства маслоэкстракционного завода в рамках федерального проекта или «Экспорт продукции АПК» или постановления о льготном кредитовании АПК», - сказал министр.

Он заверил, что новое предприятие будет содействовать выполнению целевого индикатора по экспорту масложировой продукции, который к 2024 году должен увеличиться в два раза - до 130 млн долларов.

По данным краевого Минсельхоза, учитывая планируемый рост объемов производства в АПК, профицит маслосемян составит не менее 650 тысяч тонн. Мощность основных маслоэкстракционных предприятий в регионе — 192 тысяч тонн.