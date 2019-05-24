Древнюю металлургическую печь нашли алтайские археологи

Новости 18.10.2019 16:47 172

Археологи из Томска отправились в экспедицию в Республику Алтай. На реке Куяхтанар исследователи обнаружили древний железоплавильный центр, пишет «МК на Алтае».

Уникальная находка является единственной сыродутной печью кош-агачского типа в мире, в которой остались в сохранности основные элементы.

По словам ученых, печь не пострадала в земле от времени, так как ее сохранности поспособствовали речные отложения. Стало известно, что археологи обнаружили находку с помощью метода магнитной разведки.

Данный артефакт имеет прямоугольную форму, сверху печь сделана из глины, а снизу из каменных плит. Общая длина объекта составляет более 10 метров, а на его сооружение ушло около 1500 кг глины и 1200 кг камня.

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Ученые выяснили, что печь появилась в IV-V вв. н.э. По некоторым данным, сырье для производства поставляли из Рудного Лога – района, который находится на границе с Монголией.

На данный момент археологи хотят уточнить, зачем такой центр сделали в Республике Алтай, так как раньше похожие производства были в других частях России.

Напомним, ранее в Республике Алтай найдены медные монеты, картечь и редкая ритуальная чаша на месте охотничьей деревни. Все найденные предметы пополнят коллекцию этно-экологического музея Катунского заповедника.