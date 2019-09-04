Столица мира или «Мекка для туристов»: гидов-переводчиков начнут готовить в Барнауле?

Новости 18.10.2019 15:50 271

В администрации Барнаула провели круглый стол, на котором обсудили вопрос организации экскурсий для иностранных гостей. Обсуждение состоялось в четверг, 17 октября, пишет городская мэрия.

В числе участников оказались представители туристических фирм краевой столицы, музеев, эксперты в области перевода Лингвистического института АлтГПУ.

Якорным вопросом стала проблема отсутствия гидов-переводчиков, которые могли бы проводить экскурсии по достопримечательностям города для иноязычных туристов. В отделе по развитию туризма администрации Барнаула, отрапортовали, что за последние три года выросло число приезжающих в краевую столицу гостей из других стран для деловых и туристических целей.

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«Так как в Барнауле практически нет гидов-переводчиков для знакомства гостей с историей города и местными достопримечательностями экскурсии приходится проводить с участием двух специалистов - экскурсовода и переводчика», - озвучили вывод на круглом столе.

Специалисты отрасли уверены, что проблема обострится в ближайшие годы, так как с начала 2021 года российскую визу можно будет получить в электронном виде, что очевидно приведет к усиленному наплыву туристов в Барнаул.

В итоге были заключены договоренности о сотрудничестве между турфирмами и студентами-лингвистами, которые смогут проходить практику с целью проверки правильности перевода действующих туристских сайтов.Турфирмы, в свою очередь, согласились помочь в разработке экскурсионных маршрутов, которые будут преподаваться студентам на других языках.

Напомним, что в 2018 году Барнаул посетили более 35 тысяч иностранных туристов. Преимущественно целью их визита являлся деловой туризм и путешествие по Алтайскому краю. Методика подсчета интуристов не раскрывается. Судя по сообщению на офсайте мэрии, среди иностранцев были "индивидуальные туристы" из Белоруссии, Италии, США, Австралии, Сингапура, Южной Кореи, Канады, Венгрии, Хорватии, а также организованные группы из Китая, Японии, Польши, Германии.

При этом данных о том, сколько интуристов посетило краевой центр в 2017 году, не приводится.