Экс-лидер новосибирских единороссов вместо 5 лет колонии выйдет по УДО

Новости 18.10.2019 15:18 206

Бизнесмен из Новосибирска и экс-политик Юрий Глазычев накануне освобожден из колонии. Ранее единоросса признали виновным в мошенничестве с кредитом банка «Уралсиб».

Как пишет «Тайга. Инфо», суд Новосибирска удовлетворил ходатайство Глазычева об условно-досрочном освобождении. Он вышел из колонии на год и почти восемь месяцев раньше. В декабре 2016 года его приговорили к 5 годам колонии общего режима.

В суде отметили, что Глазычев отбыл срок наказания, назначенный по приговору, после которого возможно условно-досрочное освобождение (УДО). Более того, он имеет около 40 поощрений за примерное поведение.

К слову, бывший лидер новосибирских единороссов отбывал наказание в колонии - поселения и был трудоустроен.

«Вопросы трудового и бытового устройства в случае УДО решены положительно, исполнительные листы в учреждение не поступали, согласно приговору гражданский иск потерпевшими не заявлен», — рассказали в суде. Решение пока не вступило в законную силу.

Напомним, Глазычева виновным в мошенничестве с кредитом банка «Уралсиб» почти на 1 млрд рублей. Любопытно, что под «уголовку» он попадал ранее, речь идет о превышении должностных полномочий в 1998—1999 годы.

По версии следствия, предприниматель незаконно вывел через аффилированные структуры имущество новосибирского ЦУМа из-под управления акционеров. Ущерб оценивался в 142,6 млн рублей. Дело было закрыто по истечению срока давности. «Уралсиб» был основным кредитором структур Глазычева и Ефименко при покупке ЦУМа и ГУМа.