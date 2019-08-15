Горожане требуют закрыть зоопарк в ТЦ Новокузнецка

Новости 18.10.2019 14:47 182

Жители Новокузнецка собирают подписи против зоопарка, который находится в местном торговом центре. Горожане требуют прекратить исполнительное производство в отношении Екатерины Комарковской, которая забрала лису из этого зоопарка более года назад, пишет «Сибирь.Реалии».

История началась с того, когда девушка год назад забрала истощенную лису без одной лапки из зоопарка, расположенного в торговом комплексе Новокузнецка «Садовая». Директор ТК Андрей Балакин отдал животное добровольно, а позже появился якобы хозяин лисы и стал требовать лису обратно. Новая хозяйка отказалась ее возвращать.

Затем началось судебное разбирательство. По первому иску о порче деловой репутации девушку обязали выплатить около 75 тысяч рублей. Кроме того, суд постановил вернуть лису окраса «чёрно-серебристого серебристо-белого цвета», хотя у девушки находится лиса «белого цвета с рыже-чёрными ушами и рыже-чёрной полосой вдоль позвоночника».

Крутятся баснословные суммы: как устроен бизнес барнаульского приюта «Ласка»? Новости 15.08.2019 12:20 Барнаульцев тревожат финансовые вопросы приюта 945

Сейчас меня действительно преследуют. Лиса это не цель, это предлог, показать таким как я, что против таких людей идти не стоит. Показать свою власть и безнаказанность! – прокомментировала Екатерина Комарковская.

Зоозащитники и активисты организовали сбор подписей в защиту девушки. Также они требуют закрыть зоопарк и передать всех животных в заповедник в Крыму. По мнению горожан, животные более 15 лет живут в невыносимых условиях.

Авторы письма обратили внимание, что звери находятся в тесных клетках, которым не оказывается нужного ухода. В том числе профессиональная ветеринарная помощь. По их словам, зоопарк располагается рядом с парковкой и животные вынуждены постоянно дышать выхлопными газами.

К сожалению, оперативно получить комментарий у директора зоопарка и в администрации Новокузнецка не получилось.