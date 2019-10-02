Послабление для аграриев сделают краевые власти в 2020 году

Новости 18.10.2019 13:50 222

Комитет по аграрной политике и природопользованию АКЗС оказался доволен тем, что правительство Алтайского края учло все пожелания аграриев и компенсирует из бюджета выпадающие субсидии на погектарной поддержке. Об этом сообщил председатель комитета Сергей Серов, сообщает пресс-служба АКЗС.

Разговор состоялся во время обсуждения проекта закона «О краевом бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в парламентском центре.

«Финансирование по госпрограмме «Развитие сельского хозяйства Алтайского края» запланировано выше уровня прошлого года, что не может не радовать», - заявил Серов.

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Более того, предусмотрено кратное увеличение по программе «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие АПК», что позволит сельхозтоваропроизводителям региона осуществить процесс перевооружения и обновления машинно-тракторного парка.

В следующем году, в рамках федерального закона сельскохозяйственные предприятия края лишатся погектарных субсидий, о чем комитет Серова напомнил губернатору Виктору Томенко.

«Это ведущие предприятия региона, в каждом из которых работает более 100 человек. Они несут существенную социальную нагрузку на селе. Мы должны были их поддержать», - признался заместитель спикера АКЗС Сергей Серов.

Он поблагодарил губернатора, который с пониманием отнесся к важной роли аграрных предприятий региона, поэтому вопрос будет решен с краевым Минфином в ближайшее время.