Прокуратура заинтересовалась «голодным» приютом в Новосибирской области

Новости 18.10.2019 12:50 223

Сотрудники прокуратуры проверили реабилитационное учреждение в Чановском районе Новосибирской области, в котором воспитанники жаловались на постоянный голод и отсутствие медпомощи.

Речь идет о приюте в селе Блюдчанское. В отношении заведующей учреждения возбуждено административное дело, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как оказалось, детей в ребцентре кормили по старым нормам, маленькими порциями и неразнообразно. «Всех детей, независимо от возраста, в приюте кормили одинаковыми порциями, что привело к нарушению прав детей старшего возраста», - говорится в сообщении.

Более того, нарушения найдены и в работе медработника приюта, сообщается на сайте новосибирской прокуратуры.

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«Медицинский работник, привлеченный учреждением по заключенному с Чановской центральной районной больницей договору, не производил ежедневный осмотр детей, что нарушило их права на охрану здоровья», — уточнили в ведомстве.

Также вскрыты нарушения и в части материально-технического обеспечения приюта. По результатам проверки главе Чановского района внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства.

Ранее сообщалось, что следственные органы СКР по Новосибирской области организовали доследственную проверку информации о некачественном питании воспитанников приюта для детей и подростков. Дети приюта жаловались на качество еды и на отсутствие лекарств. К медпрепаратам не было доступа по выходным дням.