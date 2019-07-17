Что известно о проекте высотки на месте «Барнаульской крепости»?

Новости 18.10.2019 12:15 940

Отель Radisson в Барнауле может стать единым комплексом с планируемой многоэтажкой на площади Сахарова.

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Планы строительства жилого дома на площади Сахарова в Барнауле по-прежнему актуальны – вчера на круглом столе, посвященном проблеме возведения отеля Radisson на месте сквера, были озвучены некоторые любопытные подробности. Представитель компании-инвестора «ПремиумСтрой Алтай» Иван Лужаев, отвечая на замечания архитектора Алексея Квасова, обмолвился, что на месте «Барнаульской крепости» будет строиться жилой дом высотой в 25 этажей.

Слухи о появлении жилого дома на месте парка «Барнаульская крепость» ходят уже давно и беспокоят жителей города, поскольку площадь Сахарова – это традиционное место отдыха и проведения массовых мероприятий, жилой дом в эту концепцию не слишком-то вписывается. Впрочем, пока дальше разговоров дело не заходило.

Интересно, однако, что Лужаев говорил о некой конкретике, а именно о том, что его компания вела переговоры с собственниками данного участка. Предметом обсуждения была увязка отеля и будущего многоэтажного дома в единый архитектурный комплекс. Впрочем, пока еще под вопросом и строительство самого Radisson окончательное решение о его возведении (или отказе от данного проекта) может быть принято в конце этого месяца.

Место действия

Локация на площади Сахарова, по поводу которой образовалось столько неясностей, состоит из трех участков. Участком, который хочет использовать Radisson, владеет муниципалитет, два других, по некоторым данным, принадлежат команде погибшего алтайского предпринимателя Анатолия Банных.

Ранее проекту возведения высотки на площади Сахарова противодействовал предыдущий губернатор Алтайского края Александр Карлин. В прошлом году его сменил на этом посту Виктор Томенко, после чего активизировался проект строительства Radisson. Возможно, что и проект жилого дома снова попытаются реанимировать.

Впрочем, вряд ли это произойдет в ближайшее время. Как сообщил «Политсибру» арендатор участка, на котором расположен парк «Барнаульская крепость», Роман Романов, съезжать он пока никуда не планирует.

«Работаем. Год предстоит напряженный: скоро Новый год, елка, потом 9 мая – День Победы, потом День России, а дальше – День города юбилейный. Про строительство дома эти слухи уже лет 15 ходят. Вот когда прочитаете, что оно на градсовете утверждено, тогда и поговорим», - сообщил Романов.

Отметим также, что новый Генплан, также как и предыдущий, подобных объектов здесь не предусматривает. Глава городского комитета по строительству и архитектуре сообщал, что на внесение изменений в Генплан требуется два года, однако Иван Лужаев заявил, что справится за три недели и добавил, что подобный опыт уже есть.

Жилкомплекс на Сахарова может поставить крест на любимом месте отдыха барнаульцев Мнения 17.07.2019 12:55 В будущем здесь запланировано строительство высотки 3321

Дополнительно

Напомним также, что архитектор Александр Деринг ранее предлагал проект здания возле Дворца спорта общественно-делового комплекса «Столица», высотой 22 этажа.