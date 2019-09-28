Первый снег: алтайские синоптики рассказали о погоде зимой-2019

Новости 18.10.2019 11:40 348

В последние дни белый покров появляется все чаще в Республике Алтай. К примеру, накануне снегом плотно засыпало Семинский перевал, сильно похолодало в Усть-Канском и Усть-Коксинском районах. Причем на дорогах наблюдается гололед, пишут «Новости Горного Алтая».

Очевидцы постят в социальных сетях фотографии и видео первых снежных дней в регионе. В частности, размещены снимки с заснеженного Ябоганского перевала и Кукуя.

Местные жители уверяют, что раньше в это время года уже устанавливался снежный покров не только в горах, но и по всему региону. Другие напротив отвечают, что раньше снег ложился не раньше ноября, к этому времени автомобилисты старались успеть «переобуться».

Согласно данным синоптиков, это временный снежный покров. По прогнозу Гидрометцентра региона, дождь с мокрым снегом и снег будет идти в республике еще несколько дней.

В выходные дни похолодание продолжиться и образуется временный снежный покров, голдоледные явления, преобладающая температура воздуха ночью -1...-6°С, в горах до -12°С, днем +2...+7°С, в горах -3...-8°С.

Пик похолодания придется на начало следующей недели, здесь ночью минимальные температуры понизятся до -5...-10°С, в горах до -20°С, днем максимальные температуры воздуха не выше 0...+5°С, в горах -5...-10°С.

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Какой будет зима в Алтайском крае?

Зима-2019 в Алтайском крае будут немного теплее, чем обычно. Так, температурный фон ожидается выше средних многолетних значений. Причем снега при этом будет больше, чем обычно.

Бабье лето, которое так долго стояло в регионах Сибири, сменяют дожди со снегом и сильный, местами штормовой ветер. Причиной этому стал приход циклона из Казахстана, который через Алтай пройдет по всей территории СФО, отметил ТАСС ведущий метеоролог Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ренад Ягудин.

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По его словам, остаток октября и начало ноября ожидают более теплым, чем в прошлые годы – даже на один градус выше нормы. Из-за этого Обь может замерзнуть на 1–3 дня позже обычного - в первых числах ноября.

Метеоролог добавил, что декабрь окажется немного прохладным и снежным. Температуры этого месяца и января будут приближены к норме, на уровне –16...–18 градусов, но уже будут тяготеть к плюсу. А в феврале холод будет доминировать - температура воздуха почти ожидается прохладнее нормы на один градус, а осадков прибавится.

Тепло вернётся уже в марте - синоптики предполагают, что он окажется таким же теплым, как и март в этом году - на 1–2 градуса теплее нормы, которая составляет –7...–10 градусов. Несмотря на позитивный прогноз, синоптики не исключают возможное вторжение 30- и даже 40-градусных морозов, особенно в феврале.