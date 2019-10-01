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Роспотребнадзор будет добиваться запрета пластиковых пакетов

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Законопроект, предусматривающий постепенный отказ от продажи пластиковых пакетов в магазинах с последующим полным запретом сейчас готовит Роспотребнадзор. Об этом сообщают «Известия».

Такую инициативу мотивируют необходимостью снижения пагубного влияния пластика на окружающую среду.

«Мы выступаем за переработку и внедрение механизмов «замкнутой экономики»: изделия из пластиков входят в группу отходов, направляемых в переработку», — подчеркнули в Минприроды России.

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Инициатива разумная, но требует грамотного подхода, который бы предусматривал альтернативные варианты. Такое мнение высказал руководитель группы общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса реготделения ОНФ в Алтайском крае Алексей Грибков.

«Я надеюсь, что закон будет проработан грамотно, с отдельно прописанными этапами. Также необходимо не просто ограничиться запретом, но и создать возможности для переработки. Они в каких-то регионах есть, но что касается Алтайского края, то здесь можно сказать, что мусорная реформа провалилась. В любом случае, тот факт, что они стремятся, уже обнадеживает. Надеюсь, постепенно к каким-либо позитивным переменам придем», - сказал Грибков.

Он добавил, что сейчас ситуация идет к тому, что места на полигонах скоро может не остаться вовсе.

Между тем меры по постепенному отказу от пластиковых пакетов уже реализуются. Первым делом был введен запрет на бесплатную раздачу пакетов в крупных магазинах. Отмечается, что для вывода с рынка полиэтиленовых пакетов нужно найти им альтернативу.

В Ассоциации компаний розничной торговли предложили три возможных варианта: бумажные пакеты, изделия из так называемого биоразлагаемого пластика или многоразовые сумки.

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Автор: Политсиб.ру

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