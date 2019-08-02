Как выглядит заброшенный торговый дом купца Хакина в Бийске

Новости 18.10.2019 10:15 261

Видеоблогер из Бийска Геннадий Печенькин рассказывает об исторической архитектуре своего города. В его фото- и видеообзор на этот раз попал торговый дом купца Хакина, передает «Бийский рабочий».

Блогер побывал внутри бывшего магазина и показал, в каком состоянии здание находится сейчас.

«Конец 2019 - памятник архитектуры законсервирован, входы закрыты, но есть разбитые окна и щели в решетках куда человеки успешно складируют мусор, - комментирует состояние о здании Геннадий.

Бийчане вспомнили, что до того времени, пока здание не закрыли, здесь был отличный хозяйственный магазин и магазин канцелярских товаров «Радуга».

Согласно исторической справки, торговый дом богатого бийского купца Александра Ивановича Хакина – это большое угловое двухэтажное здание в центральной части Бийска, расположенное на углу улиц Двойных и Льва Толстого, напротив пассажа Андрея Фирсова. Объект был построен в 1900 году.

Купец разместил здесь отделы по торговле табаком, порохом, галантереей, охотничьими ружьями и снаряжением. В годы Великой Отечественной войны в здании размещался эвакогоспиталь №1236 для раненых воинов. Причем на фасаде здания со стороны улицы Льва Толстого установлена соответствующая табличка.

В 2016 году исчезла мемориальная бронзовая доска, посвященная памяти Гюнтера Тюрка. Вместе с ней не стало и уникальной решётки-навеса над парадным входом в здание со стороны ул. Двойных. Купец Хакин заказывал украшение для своего парадного крыльца у бийских кузнецов.