В Барнауле и Горно-Алтайске прошел киберспортивный турнир на «Кубок Ростелекома»

Новости 18.10.2019 11:05 177

«Ростелеком» впервые в двух Алтаях организовал кибертурнир по Dota2, Counter-Strike и Clash Royal. Межрегиональные онлайн-соревнования прошли при поддержке местных отделений Федерации компьютерного спорта. В отборочном туре и финале приняли участие более двухсот игроков.

Барнаульские игроки для участия в турнире подали сто заявок, в отборочных играх сражались 19 команд и 5 одиночных игроков (Clash Royale). В финал вышли команды Acapella, Garena Room и «дуэлянт» Владимир Харитонов. Площадкой соревнований стал киберклуб «RT­–Арена» («Ростелеком–Арена»).

В Горно-Алтайске турнир проходил на главной киберспортивной арене Navigator. На отборочном этапе играли 20 команд и 22 участника - в Clash Royal. В финал состязаний вышли команды Navigator, VOVACLUB и Никита Хорьков (Vismix).

Директор по работе с массовым сегментом Алтайского филиала «Ростелекома» Ирина Белкина: «Проведением турнира мы хотим укрепить связи в киберспортивном сообществе, дать игрокам возможность повысить спортивное мастерство, познакомиться и пообщаться друг с другом. "Ростелеком" поддерживает алтайские клубы и нам есть что предложить любителям игр. В нашем тарифе "Игровой" действуют три крупных опции: игры корпораций Wargaming, Warface и 4Game. Услуга доступна всем пользователям услуги "Домашний интернет"».

По итогам первого межрегионального киберспортивного турнира «Кубок Ростелекома» первое место в шутере Counter-Strike GO заняла барнаульская команда Acapella. Сильнейшими в дисциплине «Боевая арена Dota2» оказалась команда из Барнаула Garena Room. Победителем в дисциплине «Стратегия в реальном времени Clash Royal» стал игрок из Горно-Алтайска Никита Хорьков. «Ростелеком» вручил призерам турнира медали, дипломы и денежные призы.

Председатель Алтайского Республиканского отделения Федерации компьютерного спорта Ольга Филимонова: «На турнирах такого уровня каждый показывает, на что способен. В этот раз жребий был лишь инструментом, который позволил командам проявить мастерство, командный дух и волю к победе.

«Для профессионального роста спортсменов с каждым соревнованием мы будем повышать требования к участникам соревнований, чтобы алтайские игроки стали достойными соперниками на российских чемпионатах», - добавил руководитель Алтайского отделения Федерации Станислав Макаров. Отдельное спасибо организаторы выразили "Ростелекому" за оказанную помощь в проведении мероприятия.

Партнерами киберспортивного турнира «Кубок Ростелекома» выступили интернет-провайдер Onrela (Республика Алтай) и безалгокольный энергетический напиток «Таргет».