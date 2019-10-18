«Мобильный дом культуры» АлтГПУ гастролирует по селам Алтайского края

Новости 18.10.2019 19:30 102

Алтайский государственный педагогический университет реализует проект «Мобильный дом культуры». Проект направлен на консолидацию студенческих и школьных объединений, реализующих культурно-просветительскую и творческую деятельность; популяризацию занятий творчеством среди школьников сельских территорий Алтайского края; продвижение культурного волонтерства в молодежной среде.

В рамках проекта в течение октября организуюся силами творческого объединения вуза «МОЛОДЕЖка» выездные творческие десанты в образовательные организации районов края. В программу десанта включены проведение концерта, интерактивные занятия и мастер-классы от студентов педуниверситета.

Итогом творческого десанта АлтГПУ станет создание временных школьно-студенческих ансамблей по направлениям современной, народной, классической и спортивной хореографии, вокального мастерства в жанрах народного и эстрадного вокала, художественного чтения. В последующий период данные объединенные творческие коллективы создадут совместный номер. Репетиции будут проходить дистанционно с помощью видеоуроков.

Ключевое событие проекта – концерт 5 декабря, посвященный Дню добровольца в России, на котором школьно-студенческие ансамбли покажут подготовленные за время реализации проекта номера. Мероприятие состоится на площадке Алтайского государственного педагогического университета.

Создание общих детско-студенческих коллективов позволит школьникам познакомиться с лучшими практиками в области молодежной творческой культуры, приобрести новые умения, обменяться опытом.

«Мобильный дом культуры» уже побывал в селах Налобиха и Залесово. А в ближайшую субботу творческий десант студентов АлтГПУ отправляется в село Ларичиха Тальменского района.

Данный проект является победителем всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования в номинации «Студенческие инициативы» и реализуется при грантовой поддержке федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь».