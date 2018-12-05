Регионы Сибири обещают в срок завершить строительство яслей

Новости 18.10.2019 9:45 215

Регионы Сибири объяснили отставание в строительстве яслей ошибками в проектах и задержкой средств и неблагоприятной для строительства погодой, пишет ТАСС. Сложная ситуация с яслями складывается в Алтайском крае, Туве и Кемеровской области.

Известно, министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин на заседании президиума совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам сообщил, что освоение программы по строительству яслей для детей от полутора до трех лет составляет 25,2%.

Власти Алтайского края, где дети сейчас обеспечены местами в яслях на 72%, объяснили некоторое отставание плохой погодой зимой во время начала строительства объектов.

Как заявили Минобрнауки региона, подрядчики начали наращивать темпы. Более того, были разработаны догоночные графики работы, и строительство планируется завершить в обозначенные сроки. Власти подчеркивают, что до 2021 года за счет строительства детсадов-яслей, капремонта существующих учреждений и выкупа помещений дети будут обеспечены местами в яслях на 100%.

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Строительство 19 яслей по нацпроекту «Демография» в Туве, которая вошла в число отстающих по освоению средств на них, завершится в текущем году, отметил первый вице-премьер правительства Тувы Александр Брокерт.

Тува должна ввести в 2019 году 19 яслей на 630 мест. Готовность двух пристроек - 50% и 90% соответственно, остальных - ниже. Для достройки планируется привлечь на субподряд дополнительные организации. В Туве в очереди в детские сады около 12,5 тыс. детей, в том числе почти девять тысяч в возрасте до трех лет.

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Полностью закрыть потребность в яслях к 2021 году намерены и власти Кемеровской области. На время, пока идет строительство новых садов, регионы предлагают матерям разные программы, которые помогают им на время занять ребенка.

В Кузбассе поддерживают альтернативные виды дошкольного образования - в их числе организация групп кратковременного пребывания для детей, куда мамы могут бесплатно привести на несколько часов своих малышей в возрасте до трех лет.