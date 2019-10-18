АлтГТУ приглашает школьников на пробный экзамен по физике

Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова проведет для учащихся 11-х классов пробный ЕГЭ по физике.
Экзамен состоится в воскресенье, 27 октября, с 10:00 в главном корпусе АлтГТУ (пр-т Ленина, 46).
Плата за участие в экзамене не взимается. Регистрация участников пройдет в холле 1 этажа с 9:00 до 9:50.
Экзаменуемые должны взять с собой паспорт и 2 черные гелевые ручки. Во время экзамена допускается использовать непрограммируемый калькулятор, линейку.
Желающие проверить себя по физике могут записаться на экзамен, отправив на адрес: cpk_altstu@mail.ru письмо с информацией (ФИО, школа, класс, e-mail, контактный телефон).
Записаться необходимо до 24 октября 16:00.
Телефоны для справок:
+7 (3852) 29-07-37
+7 (3852) 29-07-29