АлтГТУ приглашает школьников на пробный экзамен по физике

Новости 18.10.2019 16:20 126

Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова проведет для учащихся 11-х классов пробный ЕГЭ по физике.

Экзамен состоится в воскресенье, 27 октября, с 10:00 в главном корпусе АлтГТУ (пр-т Ленина, 46).

Плата за участие в экзамене не взимается. Регистрация участников пройдет в холле 1 этажа с 9:00 до 9:50.

Экзаменуемые должны взять с собой паспорт и 2 черные гелевые ручки. Во время экзамена допускается использовать непрограммируемый калькулятор, линейку.

Желающие проверить себя по физике могут записаться на экзамен, отправив на адрес: cpk_altstu@mail.ru письмо с информацией (ФИО, школа, класс, e-mail, контактный телефон).

Записаться необходимо до 24 октября 16:00.

Телефоны для справок:

+7 (3852) 29-07-37

+7 (3852) 29-07-29