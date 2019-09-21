«У нас не город туристов – откройте глаза!»: эксперты обсудили строительство отеля «Рэдиссон» в Барнауле

Новости 18.10.2019 7:10 216

Накануне в Барнауле прошел круглый стол, на котором обсуждалась проблема строительства отеля сети «Рэдиссон» на месте сквера на площади Сахарова. В нем приняли участие представители краевого правительства, городской администрации, общественники, эксперты и представитель инвестора.

Собравшиеся подняли острые вопросы, связанные с уничтожением сквера ради строительства, а также затронули экономическую сторону вопроса, некоторые аспекты градостроительства и ознакомились со статистическими данными по гостиничному бизнесу в Барнауле. В ходе беседы выяснилось несколько весьма любопытных подробностей.

Планов громадьё

Совладелец и первый заместитель гендиректора компании-инвестора «Премиум Строй Алтай» Иван Лужаев пояснил мотивацию выбора именно этого участка для строительства.

«Мы рассмотрели все участки, больше десяти участков. Они либо по техническим требованиям не подходят, потому что там есть коммуникации инженерные, которые практически невозможно переложить, либо это участки неправильной формы, где невозможно поставить никакое практически здание, либо это участок, где еще больше зеленых насаждений. Это… Шишковка, по-моему, она называется», - сообщил бизнесмен.

Данная информация оказалась для большинства собравшихся неожиданностью. На вопрос, кто этот участок предлагал, Лужаев ответил, что предлагал его регион, а конкретно – местное Минэкономразвития.

Также Лужаев продемонстрировал макет будущего отеля и рассказал, что его планируется возвести в классическом стиле, напоминающем сталинский ампир – как наиболее соответствующий облику Барнаула. Он пояснил, что архитектурных концепций делалось несколько и первая была более модерновая, но потом ее попросили выдержать в стиле города.

Руководитель местного отделения общественной организации «Гражданский патруль» Игорь Берг заметил, что макет еще ничего не значит.

«По опыту хочу сказать, что проект, макет – все это еще ничего не значит. Очень часто бывают отступления от проекта, очень часто что-то меняется – используются более дешевые материалы, меняется облик здания и оно уже не вписывается в окружающий архитектурный ландшафт. Мы этого опасаемся», - пояснил он.

По словам Лужаева, на территории гостиницы расположатся: наземная парковка на 26 мест (во внутреннем дворике) и подземная – на 126 мест. Проект реализуется на личные средства инвестора, без привлечения банковских средств. Он добавил, что что инсоляция находящейся рядом пятиэтажки тоже учтена при разработке предпроектных материалов и ее жильцы не будут лишены солнечного света. опасения людей насчёт сквера учтены, и во внутреннем дворе как раз и расположится эта зеленая часть, оставшись, таким образом, в сохранности.

«Отелей мы ещё не строили, но что нам стоит дом построить? Тем более, что здесь многие ничего раньше не строили — и ничего, нормально», - сказал Иван Лужаев.

Градостроительство

Архитектор Алексей Квасов заметил, что в проекте наблюдаются серьезные недоработки, после чего весьма обстоятельно и доходчиво аргументировал свой тезис.

«Есть ощущение, что вы немного оторванно этот участок рассматриваете, как будто он сам в себе существует, не учитывая контекст всей площади, ее функционального зонирования, связей пешеходных, использования. Когда готовятся такие проекты – накладываются все эти схемы и они формируют некий скелет, который вам помогает понять, как здесь правильно разместить объект и можно ли его разместить, а не просто: «есть угол – мы его заняли». Тут анализ должен очень серьезным быть по улицам – исследование транспортных, пешеходных потоков, использования всех этих площадей. Только в этом случае можно сказать, подходит туда объект или нет. Обсудить просто макет – этого крайне недостаточно», - пояснил Квасов.

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Квасов также отметил, что у города постоянно возникают проблемы с размещением елок и общественных пространств, постоянно перекрываются магистрали, хотя данная территория имеет такой резерв, как сквер, который сейчас живой и может быть задействован. По словам архитектора, его часть действительно может быть сохранена, но поверх подземной парковки крупные зеленые насаждения, не растут – это технически очень сложно сделать. Как правило, это средние деревья, либо кустарники. И визуально площадь тоже уменьшится.

«У нас центр города представляет из себя нагромождение чего-то странного: баки там, кусочек парка там. Все это такое бессистемное и есть возможность привести все это в порядок, поговорить с городом о возможном освоении территории, например, рядом которая находится, возле дворца спорта. На все такие решения должен проводиться полноценный конкурс, в котором участвовали бы специалисты, которые найдут такие решения, о которых вы даже не думаете сейчас. Лучшие решения. Думаю, нужно проводить всесторонний анализ», - сказал архитектор.

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Председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула Дмитрий Аристов тоже поднял вопрос традиционного использования площади и коснулся юридической стороны вопроса.

«Что касается проблематики этого места, то все мы знаем, что там проводятся праздники – и День Победы, и Новый год. Здесь возникнет ряд проблем, связанных с безопасностью, с организацией всех этих мероприятий. Все это нужно будет прорабатывать дополнительно. Что касается нынешней ситуации, связанной с данным земельным участком, то все документы территориального планирования (Генплан и ПЗЗ) не предусматривают объектов капитального строительства на данной территории», - сказал Аристов, добавив, что все процедуры изменения разрешенного вида использования земельного участка займут около двух лет.

Лужаев возразил, что это очень пессимистичный прогноз и два года теперь даже в Москве ничего не делается. Он заявил, что это делается в течение трех недель и в качестве аргумента упомянул, что компании уже доводилось вносить изменения в Генплан.

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Алтайское гостеприимство в цифрах

Председатель алтайской региональной ассоциации «Алтайское гостеприимство» Татьяна Малышева начала с того, что ознакомила собравшихся с краткой статистической сводкой по барнаульским гостиницам.

«У нас сегодня 122 гостиницы, 2100 мест. Средняя загрузка гостиниц – 40%, 9 основных гостиниц Барнаула занимают 45% номерного фонда. Остальные – это около 1200 номеров. За последние десять лет не было построено ни одной гостиницы в Барнауле. Последняя возведена в 2008 году. Добавлю, что рентабельна гостиница при 60% загрузке», - сообщила она.

Гендиректор гостиницы Барнаул Сергей Воронов тоже заострил внимание на экономическом аспекте деятельности «Рэдиссона».

«Экономика у меня большие сомнения вызывает. На кого вы рассчитываете? На командировочных? Основной наш ценник – 3500 рублей за сутки. Говорят о необходимости хороших номеров, но почему-то хорошие номера никто не бронирует», - сказал Воронов.

Он добавил, что Барнаулом интересовались Хилтон и Азимут, однако заходить на местный рынок не стали. Воронов поинтересовался у Лужаева, не считает ли он их аналитические отделы слабее, чем у «Рэдиссона». Тот ответил, что экономика предприятия – это закрытая информация.

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Гендиректор гостиницы «Улитка» (в которой, к слову, и проходил круглый стол) Светлана Касаткина высказалась еще категоричнее.

«Надеяться на туристов? Каких туристов? У нас нет туристов – у нас не город туристов! Откройте глаза! У нас не туристы – у нас люди командированные приезжают. Когда говорят о необходимости такого отеля, чем руководствуются? Какими данными? Какими цифрами? И где эти цифры взять? Насколько загружаются наши отели, кто-нибудь интересовался или знал? Номера идут по 3200 [рублей/сутки]. За 4700 или 5500 никто уже не берет», - заявила Касаткина, добавив, что барнаульским гостиницам самим надо развиваться и загружаться, а «Рэдиссон» – это конкуренты.

Представитель инвестора сообщил, что его компания планирует строить не туристический, а бизнес-отель. Впрочем, присутствовавших представителей турбизнеса это не смутило.

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Защита Лужаева

Президент алтайской региональной ассоциации туризма Александра Томашевич заявила, что во всех городах (? - прим.ред.) и во всех регионах Сибири, кроме Алтайского края, есть сетевые отели. Она добавила, что существует определенный уровень требований у центральной России либо у европейцев к размещению, но, к сожалению, большинство наших гостиниц не может эти требования обеспечить.

«Рэдиссон – не самая плохая сеть в мире, они привезут сюда свои стандарты и будут обучать им местный персонал», - выразила свое мнение Томашевич.

Президент алтайской региональной ассоциации туризма Ирина Слесарева выразилась еще ярче:

«Хочется шляпу снять перед инвесторами, которые, несмотря на все это отношение, которое даже сейчас на вашем круглом столе, продолжают хотеть что-то делать в нашем болоте <...> Давайте уже уберем ёлку с этого дурацкого места!», - сказала она.

Начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых высказался более осторожно.

«Тот посыл, который заложил губернатор, встречаясь с инвесторами, с «Рэдиссон», он будет выполняться. Да, нам нужны инвесторы, мы заинтересованы в создании благоприятного инвестклимата, но мы не можем игнорировать мнение экспертов и жителей Алтайского края. Любая площадка предполагает необходимость находить компромиссы», - сказал Дешевых.

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Лужаев же, отвечая на замечание Квасова относительно освоения территории, находящейся поблизости, выдал один любопытный факт.

«Участок, на котором находится колесо обозрения, это частная собственность. Если вы говорите о том, что совместно с ними… мы с ними общаемся, как раз концепции мы, в принципе, хотим увязать, потому что там будет жилье в перспективе, я так понимаю. То есть, не знаю, насколько там перспективно оно, но наверное, когда жилье там будут строить, вы не будете собираться. Просто построят. И вы скажете:

«Ну вот. Опять...».

По окончании круглого стола Лужаев добавил, что дом на месте «Барнаульской крепости» будет насчитывать 25 этажей. «Политсибру» кое-что известно о планах его строительства, но об этом – в следующем материале.