Путин поручил изучить поведение молодежи в интернете

Новости 18.10.2019 8:15 63

Правительство России должно будет на регулярной основе проводить исследования в интернете по вопросу потребительских предпочтений. Особое внимание требуется уделить молодежной аудитории. Такое поручение дал кабмину президент Владимир Путин.

Об этом свидетельствует итоговый документ заседания Совета по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей, который был опубликован на сайте Кремля.

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Готовый доклад необходимо будет представить до 1 декабря текущего года. Основной целью опросов называют «повышение уровня информированности органов государственной власти о влиянии информационной среды на формирование взглядов подрастающего поколения». В числе распоряжений есть также поручение о создании координационного центра на базе некоммерческой организации, по производству контента, который бы направлял молодежь на путь духовно-нравственного развития. Такой контент необходимо распространить по сети.

Несколько источников ранее уверяли, что в числе показателей эффективности работы внутриполитического блока администрации президента числится вопрос повышения количества патриотически-настроенной молодежи.