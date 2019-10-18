Путин поручил изучить поведение молодежи в интернете

Правительство России должно будет на регулярной основе проводить исследования в интернете по вопросу потребительских предпочтений. Особое внимание требуется уделить молодежной аудитории. Такое поручение дал кабмину президент Владимир Путин.
Об этом свидетельствует итоговый документ заседания Совета по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей, который был опубликован на сайте Кремля.
Основная масса сегодняшней молодежи придерживается социал-демократических взглядов
Готовый доклад необходимо будет представить до 1 декабря текущего года. Основной целью опросов называют «повышение уровня информированности органов государственной власти о влиянии информационной среды на формирование взглядов подрастающего поколения». В числе распоряжений есть также поручение о создании координационного центра на базе некоммерческой организации, по производству контента, который бы направлял молодежь на путь духовно-нравственного развития. Такой контент необходимо распространить по сети.
Несколько источников ранее уверяли, что в числе показателей эффективности работы внутриполитического блока администрации президента числится вопрос повышения количества патриотически-настроенной молодежи.
В числе лидеров также Омск, Челябинск, Волгоград и Тольятти