Роскосмос не спешит убирать обломки ракет с территории Горного Алтая

Новости 18.10.2019 7:40 162

Фрагменты частей ракет-носителей, упавших в Республике Алтай, до сих пор не вывезены Роскосмосом, несмотря на действующее с 2000 года соглашение. Такая информация была озвучена накануне на совещании, где обсуждалось влияние ракетно-космической деятельности на окружающую среду и здоровье жителей региона.

"На территории падения отделяющихся частей ракет-носителей до сих пор остаются не вывезенные специалистами Роскосмоса фрагменты. В то же время, согласно договору, заключенному в 2000 году, эти обломки должны вывозиться. (...) Этому соглашению уже 19 лет, его необходимо тщательно изучить и подготовить предложения по внесению изменений, в том числе, предусмотреть возможность направления жителей территорий, входящих в зону падения, на санаторно-курортное лечение", - сообщил глава РА Олег Хорохордин.

В алтайском селе, куда несколько лет назад упали обломки ракеты, выросла смертность от онкологии Новости 29.04.2019 18:50 ЧП случилось летом 2016 года 3249

По данным властей, на территории Республики Алтай расположены районы падения отделяемых частей ракет-носителей "Союз", "Протон", запускаемых с космодрома Байконур. Санитарная служба региона с 2011 года проводит мониторинг воздействия ракетно-космической деятельности на окружающую среду и состояние здоровья населения.

"С начала года с космодрома было запущено 11 ракет-носителей. Отобрано и исследовано 45 проб воды, 47 проб почвы, 97 проб овощей, дикорастущих ягод, ореха, грибов на содержание нитратов, солей тяжелых металлов, а также 80 проб дикоросов на радиологические исследования. Все исследованные пробы соответствуют установленным гигиеническим нормам", - сообщил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Леонид Щучинов.

Полет нормальный. Какой вред нанесет Алтайскому краю падение космического корабля «Союз»? Мнения 28.12.2018 19:19 Игорь Колядо в интервью «Политсибру» рассказал, как на жителей края воздействует ионизирующая радиации, как институт создал уникальную метод 1474

В Республике Алтай отмечен рост первичной заболеваемости злокачественными новообразованиями. При этом власти заявляют, что причина такой ситуации кроется в возможностях ранней диагностики заболеваний, а не влиянии ракетно-космической деятельности.

Олег Хорохордин поручил конкретизировать перечень населенных пунктов, попадающих в ареал районов падения и подготовить углубленный анализ заболеваемости жителей, проживающих на этих территориях.