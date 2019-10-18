Росстат: россияне стали резко богатеть

Новости 18.10.2019 8:45 40

В третьем квартале 2019 года в России зафиксирован рост реальных располагаемых доходов россиян на 3% в годовом выражении, в январе - сентябре рост составил 0,2%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

Отметим, основная причина - опережающий рост доходов от трудовой деятельности, доля которых составила 76,9% в структуре доходов населения в третьем квартале 2019 года, а также низкая база третьего квартала 2018 года, говорится в документе ведомства.

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года, среднедушевые доходы населения в третьем квартале 2019 года выросли на 7,7%. Рост социальных выплат, включающих в себя пособия, пенсии и иные обязательства государства, также превысил уровень инфляции и составил 6,3%.

По итогам января зарплата в Алтайском крае рухнула на 25% Новости 14.03.2019 12:43 За первый месяц наступившего года она составила 23 941 рубль 2383

По информации СМИ, рост реальных располагаемых доходов зафиксирован впервые за последние четыре квартала и стал самым быстрым, по крайней мере, с начала 2018 года.

Ранее россияне назвали необходимый для «достойной жизни» размер зарплаты. Самые большие запросы, согласно результатам исследования, у жителей Москвы и Петербурга. Респонденты из Барнаула достойной зарплатой считают 55 тысяч рублей.