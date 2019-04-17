Глава Кузбасса настроил СМИ на подвиг к 300-летию региона

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев предложил представителям СМИ «совершить первый подвиг», чтобы мотивировать местных жителей и «кардинально изменить» регион. Об этом он заявил на пресс-конференции, посвященной подготовке к грядущему 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Перед высказыванием Сергея Цивилева журналисты рассказали об идеи тематической рубрики «Соверши подвиг». Согласно идее авторов, к юбилею Победы аудитории нужно рассказывать о местных компаниях и жителях, которые вносят в развитие Кузбасса свой вклад, даже незначительный, и совершают трудовые подвиги, пишет "Коммерсант".
До переезда в Кузбасс в начале 2018 года он возглавлял якутскую угольную компанию
«Жительница Березовского вырастила и подарила родному городу 300 дубов - это своеобразный подвиг»,- привела пример одна из журналисток.
Губернатор Кемеровской области поддержал эту инициативу. По его словам, СМИ оказывает огромное влияние на общество.
«Это и вам приятно, и облик города изменится», - сказал Сергей Цивилев, обращаясь к жителям Гурьевского района
«Через вас идет влияние на остальных людей. Если вы сможете сделать этот подвиг, вы сможете мотивировать всех людей на этот подвиг. Мы кардинально изменим Кузбасс, - заявил Сергей Цивилев. - Я очень хочу, чтобы Кузбасс к 2021 году стал одним из лучших регионов России».
Ранее губернатор поделился планами сделать Кемеровскую область «регионом номер один» за Уралом.
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