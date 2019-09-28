В алтайском заповеднике нашли новый вид млекопитающих

Новости 17.10.2019 18:45 411

Ученые Катунского биосферного заповедника впервые обнаружили на территории следы речного бобра, пишут «Новости Горного Алтая».

Увидеть самих грызунов на данный момент не удалось, но об их присутствии красноречиво свидетельствуют найденные на стволах деревьев погрызы, а местами – и поваленные деревья.

По словам ученых, бобр почти одновременно появился на двух разных участках заповедника – Верх-Катунском и Мультинском. Пока неизвестно, временные это поселения или постоянные. В пресс-службе заповедника уточняют, что сможет ли прижиться грызун в таких условиях неизвестно.

Учёные выяснили, кто соседствовал с человеком в Денисовой пещере Новости 28.09.2019 15:25 Раскопки в Денисовой пещере начались в 1982 году и продолжаются до сих пор 977

Научный сотрудник заповедника Петр Малков обратил внимание, что в заповеднике имеется сравнительно немного мест, где бобры смогут построить свои убежища. Особенно маловероятна постройка долговременных плотин, так как мощные паводки почти наверняка их смоют.

«В отношении береговых нор ситуация не настолько экстремальна, поэтому шансы закрепиться на заповедной территории у этого вида все же есть. Судя по тому, как бобр быстро осваивает новые местности в других уголках Алтая, шансы эти немалые», – уточнил ученый.

Теперь сотрудники заповедника будут вести систематические наблюдения за местами, где появился бобр.