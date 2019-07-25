Власти объединят два крупных учреждения в Нагорном медкластере

Новости 17.10.2019 16:50 435

Краевой центр медицины катастроф будет присоединен к Краевой клинической больнице. Оба учреждения располагаются в медкластере в Нагорной части Барнаула. Постановление правительства Алтайского края, подписанное губернатором Виктором Томенко, датировано 15 октября.

Формально, речь идет о реорганизации КГБУЗ «Краевая клиническая больница». Сделано это будет в форме присоединения к нему КГБУЗ «Краевой центр медицины катастроф». Отвечать за проводимые мероприятия будет Минздрав Алтайского края. Будет ли при этом сокращен штат Центра медицины катастроф, пока неизвестно. Также пока не называются и точные сроки объединения. "Политсибру" подготовил официальный запрос на имя министра Дмитрия Попова.

Сами будущие преобразования в документе объясняются необходимостью «оптимизации системы здравоохранения Алтайского края».

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Добавим, основная задача работы КГБУЗ «Краевой центр медицины катастроф» – ликвидация медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций, в том числе техногенных, дорожно-транспортных происшествий. Также краевой центр оказывает специализированную скорую медицинскую помощь. Учреждение было создано в 2000 году. Директором в настоящее время является Николай Шестопалов.

КГБУЗ «Краевая клиническая больница» - самое крупное учреждение здравоохранения Алтайского края, с наличием в структуре круглосуточного стационара практически всех направлений оказания медицинской помощи, двух консультативных поликлиник и дневным стационаром. В стационаре ежегодно лечится свыше 35 тысяч пациентов со всего края, проводится более 20 тысяч операций, в том числе более 2300 высокотехнологичных.

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Больница располагает стационаром на 1265 коек, краевой консультативной поликлиникой на 1500 посещений в смену и консультативной поликлиникой на 250 посещений в смену. Общая численность работающих составляет 2308 человек, 518 врачей, 892 средних медицинских работников, 316 младших медицинских работников.