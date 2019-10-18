«Росводоканал Барнаул» взял первый приз Алтайского IT-форума

Новости 17.10.2019 18:20 286

Руководитель IT-отдела «Росводоканал Барнаул» Павел Домюца занял первое место в киберучениях по информационной безопасности, которые прошли в рамках XII Алтайского IT-форума.

В киберучениях приняли участие 25 руководителей и заместителей начальников IT-отделов банков, предприятий сферы ЖКХ, медицины, образования. IT-специалисты продемонстрировали свой профессионализм и умение решать задачи в критических ситуациях.

Руководил учениями Алексей Лукацкий – бизнес-консультант компании Cisco Systems, автор блога «Бизнес без опасности». Он предложил пройти 15 кейсов (инцидентов) в обстановке, приближенной к реальности. Например, что необходимо делать, если пришло письмо с информацией о взломе базы данных и предложением ее выкупить. Или как действовать, чтобы снизить репутационные риски, когда СМИ сообщают о взломе баз данных компании. Павел Домюца справился с кейсами лучше всех, предложив оптимальные решения.