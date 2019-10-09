Барнаульские учителя обсудили с властями «чуть подросшие» зарплаты

Новости 17.10.2019 17:50 854

Председатель комитета по образованию Барнаула Андрей Муль рассказал, что из краевого бюджета на зарплаты учителям и педагогам Барнаула было выделено 2,5 млрд рублей. Он отметил, что с ростом зарплат растет и нагрузка на педсостав образовательных учреждений. Это связано с выросшим потоком новых учеников и дефицитом преподавательского состава. Разговор состоялся в барнаульском лицее №3, куда приехал спикер АКЗС Александр Романенко.

Директор лицея Елена Савостина отметила, что, несмотря на разговоры о недостаточной учительской зарплате, заметный рост все же есть. В период с января по август текущего года зарплатный фонд в организации составлял 1,5 млн рублей, а после повышения - 1,7 млн рублей.

«На увеличение контингента нами дополнительно было получено 285 тысяч рублей на период с сентября по январь 2019 года. Такая прибавка нашему лицею пришла за 21 нового ученика. Можно сказать, что наши дети очень дорого стоят. Зарплата выросла у всех. У кого-то на две-три, у кого-то на пять, а у кого-то и на 10 тысяч рублей», - рассказала директор лицея.

Она сообщила, что за зарплату за сентябрь педагоги получили в полном объеме накануне «Дня учителя», как и «велел» Андрей Муль. Сам же Муль уточнил, что он «попросил» это сделать перед профессиональным праздником, но приказ не отдавал.

По информации барнаульского комитета по образованию, сейчас зарплата педагогов почти на 37,9% больше, чем в апреле 2019 года. В среднем она составляет более 35 тысяч рублей.

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Савостина так же признала, что «кое-какие проблемы с начислением зарплат еще остались», но они будут решены уже к ноябрю.

Председатель АКЗС Александр Романенко дал понять, что при наличии определенного роста зарплат учителей, правительство Алтайского края и местный парламент заинтересованы, чтобы оплата труда работников образования еще и реструктуризировалась. Процессы эти, по его словам, уже начали набирать ход. Он также напомнил про 12 нацпроектов, один из которых затрагивает тему образования и школ.

Учителя рассказали председателю краевого парламента о сложностях при получении льготной ипотеки. По словам одного из преподавателей, при обращении ей объяснили, что очередь сейчас стоит большая, а движется очень медленно, и посоветовали поучаствовать в программе «Земский учитель».

Александр Романенко дал понять, что программу «Земский учитель» действительно можно назвать более выгодным вариантом, а что касается льготной ипотеки, то власти сейчас ищут возможность повлиять на продвижение данной темы.

«Безусловно, учителя у нас относятся к особой категории и ипотека должна им выдаваться тоже на комфортных условиях. Российское правительство сейчас активно двигается к тому, чтобы ипотека снижалась для всех граждан. Президент России Владимир Путин поставил задачу добиться ставки для всех в размере 6%. Что касается сегодняшней льготной ипотеки, то проблема заключается в нежелании кредитных организаций такую ипотеку выдавать», - объяснил он.

По словам учителя начальных классов лицея №3 Елены Ляликовой, окладная часть действительно выросла и если раньше, она составляла чуть больше трех тысяч, то теперь она выросла до семи тысяч.

«Кроме того, с 1 января нам пообещали повторную индексацию на 4%. Это повлияло на остальные доплаты, которые начисляются, исходя из оклада. По своим личным ощущениям, могу сказать, что действительно зарплата стала чуть-чуть больше. Не могу сказать, что она как-то разительно отличается, так как работаю в одну смену. У тех, кто в две смены – да, прогресс ощутим», - сказала она, добавив, что оптимальная зарплата учителя для достойного уровня жизни должна быть в районе 30 тысяч рублей.