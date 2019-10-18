Проект АлтГПУ по изучению этнографии Алтайского края признан лучшим в конкурсе Минобрнауки

Новости 17.10.2019 19:30 256

Проект Алтайского государственного педагогического университета стал победителем конкурса Министерства науки и высшего образования РФ по предоставлению грантов на проведение мероприятий по содействию патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации в номинации на подготовку и проведение научных экспедиций в сфере этнографии, археологии, геологии, биологии и других наук. Из всех поданных заявок, конкурсный отбор прошли всего шесть.

Верхнюю строчку рейтинга с наивысшим количеством баллов занял проект АлтГПУ "Этнодесант-22: интерактивная карта народов Алтайского края".Проект подготовлен коллективом преподавателей и аспирантов кафедры отечественной истории и сотрудников историко-краеведческого музея АлтГПУ. Руководитель проекта – д.и.н., профессор, зав. кафедрой отечественной истории Т. К. Щеглова. В команду входят как опытные исследователи, так и молодые ученые: к.и.н., зав. музеем АлтГПУ Н.С. Грибанова, аспиранты кафедры А.В. Рыков, Н.В. Люля, А.С. Свидовская, А.А. Гоппе, И.А. Панченко. Основанием к победе послужил многолетний опыт проведения научных и экспедиционных изысканий, создание архива полевых материалов по истории и культуре народов Алтайского края, публикационная активность и организация тематических конференций.

Реализация проекта предполагает проведение этнографических исследований с вовлечением студентов, школьников, учителей Алтайского края, в том числе организацию экспедиций и создание сети площадок по этнографическим исследованиям и этнокультурному воспитанию на базе вузов, школ, учреждений дополнительного образования. Целью проекта является изучение истории, национальных традиций и культурных особенностей народов региона. Коллективом планируется подготовка и издание научных и методических материалов по проведению этнографических исследований. Его итогом станет создание информационного интернет-ресурса «Интерактивная карта народов Алтайского края», отражающего этническое многообразие, культурную специфику отдельных поселений и региона в целом.

Для школьников и студентов в рамках проекта будет проведен обучающий вебинар по технологии сбора материалов по истории и культуре народов Алтайского края, разработан исследовательский инструментарий, изданы методические материалы, объявлен конкурс этнографических материалов об историко-культурном наследии народов Алтайского края. Презентация карты и подведение итогов работы этнодесанта пройдет в формате круглого стола, где будут озвучены победители конкурса этнографических материалов.