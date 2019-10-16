Краевые власти займутся администрацией Заринского района после скандала с опекуном

Новости 17.10.2019 16:10 326

Правительство Алтайского края проверит информацию о жестоком обращении с детьми в Заринском районе, передает пресс-служба регионального кабмина.

«Зампредседателя правительства края Ирина Долгова дала поручение проверить информацию о жестоком обращении с подопечными детьми из Заринского района», - отмечается на сайте правительства.

На данный момент проводится экспертиза материалов личных дел детей, находящихся под опекой, изучаются обстоятельства ситуации, идет получение достоверной информации о положении дел в этой семье.

«Будет дана оценка действий администрации Заринского района по реализации госполномочий по опеке и попечительству. По результатам проверки будет принято соответствующее решение», - говорится в сообщении.

К слову, специалисты Минобрнауки края с врио уполномоченного по правам ребенка в Алтайском крае Ольгой Казанцевой выехали в Заринский район для проверки информации. В настоящее время дети размещены в центре помощи оставшимся без попечения родителей. Известно, что неотложная медицинская помощь им не требуется.

Ранее сообщалось, региональный Следком возбудил уголовное дело в отношении женщины-опекуна, подозреваемой в истязании приемных детей. Под ее опекой находилось шесть приемных детей, женщина неоднократно применяла к ним физическое и психическое насилие.

Согласно последней информации, опекунша была задержана на 48 часов.