Прокуратура просит освободить из СИЗО четырех фигурантов по делу «Зимней вишни»

Новости 17.10.2019 15:10 254

Сторона обвинения ходатайствует перед судом Заводского района города Кемерово об изменении меры пресечения четырем обвиняемым по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня», пишет «Интерфакс».

Предлагается изменить меру пресечения с ареста на более мягкую начальнику пожарного караула Сергею Генину, руководителю тушения пожара в «Зимней вишне» Андрею Бурсину, руководителю компании «Системный интегратор», занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ, Игорю Полозиненко и его подчиненному Александру Никитину.

Выживший в пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» рассказал о героическом поступке барнаульца Новости 26.03.2019 7:15 Барнаулец удерживал запасную дверь, не пуская дым в кинозал 1128

С другой стороны прокуратура просит суд продлить арест экс-гендиректора компании-собственника ТРЦ «Зимняя вишня» Юлии Богдановой, управляющей ТРЦ Надежде Судденок, техническому директору ТРЦ Георгию Соболеву.

Помимо этого прокуратура ходатайствует о продлении ареста охранника Сергея Антюшина. Им инкриминируют ч.3 ст.238, ч.3 ст.219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц), ч.3 ст.293 УК РФ (халатность).

Жители Кемерова возмущены свадьбами на месте сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» Новости 30.09.2019 14:20 Кемеровчане возмущены свадьбами в Парке Ангелов 546

Напомним, пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания, предположительно, находился в батутной яме, которая располагалась на четвертом этаже. В результате пожара погибло 60 человек, из них – 37 дети. Среди погибших были и жители Барнаула.

По факту гибели людей при пожаре в «Зимней вишне» было возбуждено три уголовных дела. В рамках расследования арестовали 15 человек, в том числе экс-главу регионального ГУ МЧС Александра Мамонтова.