Алтайские специалисты рассказали о микробах в мясной и рыбной продукции

Новости 18.10.2019 9:05 171

Сульфитредуцирующие клостридии - это анаэробные спорообразующие микроорганизмы, распространены в почве, воде, фекалиях.

Clostridium perfringens, имеют вегетативные клетки в форме коротких палочек с обрубленными под прямым углом концами. Как правило, бактерии грамположительные, лишены жгутиков и неподвижны, образуют капсулу.

Clostridium perfringens – широко распространены в окружающей среде, часто обнаруживаются в кишечнике человека, многих домашних и диких животных. Споры сохраняются в почве, донных осадках в районах, подверженных фекальному загрязнению. У человека вызывает три типа поражений – пищевые токсикоинфекции, некротический энтерит и газовую гангрену .

Газовая гангрена развивается при попадании клеток на раневые поверхности, где в условиях пониженного содержания кислорода бактерии активно размножаются. Их возбудитель - палочка газовой гангрены. Характерная особенность гистологических препаратов, из очагов поражения – практически полное отсутствие фагоцитов.

Технические регламенты таможенного союз, предусматривают контроль микробиологического показателя- сульфитредуцирующих клостридий в мясной и рыбной продукции, упакованной под вакуумом, сырокопченых колбасных изделиях, изделиях из мяса и рыбы готовых к употреблению в потребительской таре (в т. ч. рыбе сушеной), кулинарных изделиях с термической обработкой, в том числе замороженных, вареномороженой продукции.

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