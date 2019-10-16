Лидер алтайских эсеров: «Перед оппозицией открываются новые пути»

Депутат АКЗС от «Справедливой России» Владислав Вакаев возглавит Фонд имущества Алтайского края. Накануне начальник регионального управления имущественных отношений Елена Зинкова подписала соответствующий приказ.

Лидер алтайских справедливороссов, депутат Госдумы Александр Терентьев прокомментировал назначение однопартийца:

«Это показатель того, что перед оппозицией при новом губернаторе Алтайского края открываются новые пути и возможности для реализации своих знаний и умений, в том числе на руководящих постах в государственных учреждениях. Приглашение Владислава Александровича на столь высокий пост должно стать примером того самого социального лифта, доступного всем неравнодушным гражданам, который все-таки поднимает на высокие и значимые посты в госстуркутрах. Если у тебя есть альтернативная обоснованная точка зрения, с конкретными предложениями и аргументами, то ты будешь востребован, в том числе и во властных структурах».