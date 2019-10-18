Объем ипотеки ВТБ в Алтайском крае вырос на 19% с начала года

Новости 17.10.2019 15:50 148

За прошедшие восемь месяцев ВТБ в Алтайском крае выдал более 3 200 ипотечных кредитов на общую сумму свыше 5 млрд рублей. По отношению к аналогичному периоду прошлого года их объем вырос на 19%, количество самих кредитов увеличилось на 9%.

Средняя сумма ипотеки с начала года увеличилась на 2% и на 1 сентября составила 1,5 млн рублей. При этом доля готового жилья в объеме выдач остается стабильной и составляет более 73%.

«В рамках стратегии банка мы нацелены на потребности клиентов, предлагаем широкую продуктовую линейку и постоянно улучшаем условия ипотечного кредитования, периодически снижая ценовые параметры. Так, сегодня минимальная ставка по кредиту в банке составляет 5% годовых. Комфортные предложения по продукту обеспечивают также положительную динамику показателей бизнеса», – прокомментировал управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай Сергей Никулин.

Ставка 5% годовых действует в рамках программы «Ипотека с господдержкой» на весь период действия договора при условии личного и имущественного страхования. По таким же ценовым параметрам в рамках предложения клиентам доступно и рефинансирование.

Воспользоваться льготными условиями могут семьи, в которых в период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г. родился второй или последующий ребенок. Максимальная сумма займа – 12 млн рублей для Москвы и Московской области, 6 млн рублей – в других регионах РФ. Первоначальный взнос составляет от 20%, срок – до 30 лет.

За восемь месяцев 2019 года по данной программе в Алтайском крае банком выдано 111 кредитов на общую сумму более 177 млн рублей.