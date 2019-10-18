ДТП с семью пострадавшими произошло на Алтае

Новости 17.10.2019 13:40 371

Накануне вечером в Шебалинском районе, на 506 километре «Чуйского тракта» произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей, пострадало семь человек, передает пресс-служба МВД Республики Алтай.

23-летняя жительница Шебалинского района, управляя автомобилем Honda Fit, при движении со стороны села Камлак в направлении села Черга, обгоняла автобус Hyundai Aero Space, управлявшийся 50-летним жителем Алтайского края, и выехала на встречную полосу, где столкнулась с ехавшим навстречу автомобилем Toyota Corona Premio, за рулем которого находился 27-летний житель Онгудайского района. От удара автомобиль Honda откинуло на автобус Hyundai, с которым произошло касательное столкновение.

В результате ДТП в районную больницу с полученными травмами были доставлены оба водителя, четыре пассажира автомобиля Honda и один пассажир автомобиля Toyota. Госпитализация потребовалась трем пассажирам автомобиля Honda. Водители всех транспортных средств были трезвы.

В настоящее время по факту ДТП возбуждено административное расследование. В отношении водителя автомобиля Honda вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ (выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения).