Больше соли, меньше компьютеров: как поживает алтайская промышленность

Новости 17.10.2019 13:05 56

Индекс промпроизводства в Алтайском крае за январь-сентябрь текущего года вырос на 1,4% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года, сообщает крайстат.

Наибольший рост (+17,6%) продемонстрировала отрасль добычи полезных ископаемых, в первую очередь, соли, добыча которой увеличилась на 40%. Также прирост зафиксирован по гальке и гравию (+14%) и песку (+10%). Максимальный спад зафиксирован в области производства компьютеров (-38%). Он обусловлен сокращением выпуска радиоаппаратуры на 67% и компьютеров на 30%. Зато производство контрольных приборов выросло более чем вдвое.

Все хорошо

Обрабатывающие производства показали рост на 1,5%. Локомотивом отрасли стала металлургия (+54%), рост в которой обусловлен увеличившимся более чем вдвое объемом производства трубы и профиля. Вторым драйвером выступило производство готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования), прибавившее более 27%. Произошло это, в основном, за счет производства котлов, выросшего почти в четыре раза. Также серьезно подросло производство кожи и изделий из нее (+27%). Выпуск обуви с кожаным верхом увеличился вдвое, это и привело к росту, хотя в целом обуви было произведено на 20% меньше, чем в предыдущем году.

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Производство неметаллической минеральной продукции выросло почти на 16% (за счет кирпича, цемента и бетона, производство которых увеличилось в полтора-два раза), бумаги и картона – на 15%, мебели – на 14%, электрооборудования (в полтора раза увеличился выпуск проводов) – на 13%, транспортных средств – на 12%. В последнем пункте рост обусловлен увеличившимся вдвое производством вагонов бункерного типа и, что интересно, прогулочных и спортивных судов, которых в этом году произведено в полтора раза больше, чем в прошлом.

Незначительный прирост (менее 10%) зафиксирован по таким отраслям, как производство лекарств, резины, пластмасс, текстиля, полиграфии, машин, а также водоснабжению и деревообработке (за исключением мебели).

Все плохо

Незначительно снизилось производство автотранспорта и прицепов (-0,6%), а также производство горячей воды и пара (-5%). По остальным падающим отраслям снижение составляет 10% - 19%.

Наибольшее ухудшение показателей (после компьютеров) показала отрасль производства электроэнергии, газа и пара (почти -19%). Ремонт и монтаж машин и оборудования сократился на 18%. На 15,5% снизилось производство одежды, почти на 15% – ювелирные изделия (кроме золота, выросшего на 20%) и изделия народного промысла. Почти на 14,5% сократилось производство кокса и нефтепродуктов, на 13% -- химических веществ и продуктов питания.

Производство водки сократилось более чем на 70%. Сокращение ее выпуска обусловлено, в первую очередь, прекращением деятельности Иткульского спиртзавода.

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Все нормально

Неделей ранее зампред правительства Алтайского края Павел Дитятев указывал на тенденции, действующие в промышленном производстве, пищевой и перерабатывающей промышленности и сельском хозяйстве, подтвердив их статистикой ряда прошедших лет и показателями текущего года. В целом по итогам 2019 года индекс промышленного производства оценивается на уровне +0,6%.

Павел Дитятев отметил как обеспечивающие рост показателей сектора промпроизводства, так и направления, в которых фиксируется отрицательная динамика. К ним относятся производство кокса и химической продукции. При этом в производстве кокса ситуация изменится по завершении ремонтов на головном предприятии НЛМК.

«Мы рассчитываем, что когда наберет темп производство на головном предприятии, у нас тоже восстановится объем производства. Вместе с тем у нас развиваются отдельные сектора производства, мы рассчитываем, что в прогнозном периоде часть производств, которые уже запустили или будут запущены в этом году (Павловский ДОК и предприятие «Русская кожа Алтай»), дадут нам рост в последующем периоде. То есть у нас есть производства, которые будут поддерживать и развивать промышленность», - подчеркнул чиновник.