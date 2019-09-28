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Осужденный прекратил голодовку в Бийском исправительном центре

Новости
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Дмитрий Дегтярев, который содержится в бийском исправительном центре, перестал голодать. Он отказался от пищи из-за спора с руководством учреждения, теперь их конфликт решает суд. Об этом  пишет «АиФ-Алтай» со ссылкой на слова начальника УФСИН России по Алтайскому краю генерал-майора Валерия Усачева.

В управлении ранее сообщали, что Дегтярев отказался от еды 20 сентября. Осужденного поместили в изолятор из-за отказа от работы на автомойке. Сам осужденный заявил, что его не взяли из-за отсутствия вакансии. Причем его слова подтвердила другая заключенная.

Как уточнил  начальник краевого УФСИН Валерий Усачев, на данный момент в Бийском городском суде идет разбирательство между учреждением и Дегтяревым. Начальник исправительного центра Сергей Зырянов попросил ужесточить арестанту наказание с принудительных работ на лишение свободы.

Напомним, Дегтярева осудили за хранение наркотиков на девять лет особого режима. Позже наказание смягчили до шести лет строгого режима. За хорошее поведение его перевели в исправительный центр, который считается наиболее мягким местом заключения.

Для справки, впервые Дмитрия Дегтярева осудили в 2003 году за нанесения тяжкого вреда здоровью и грабеж. Позже он получал сроки за побои, нанесение легкого вреда и вышел условно-досрочно в 2011 году.

Заключенный вступил в конфликт с руководством Бийского исправительного центра

Заключенный вступил в конфликт с руководством Бийского исправительного центра

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В знак протеста объявлена голодовка

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В УФСИН  подчеркнули, что пик протестных голодовок в алтайских колониях приходится на раннюю весну и осень. В свою очередь, число заключенных, склонных к добровольному уходу из жизни, уменьшается в алтайских колониях. В 2019 году таких случаев было три.

Для предотвращения острых ситуаций в местах заключения работают психотерапевты и психологи. При поступлении заключенного в место лишения свободы его тестируют и дают рекомендации.

Кстати, чтобы исключить нарушения со стороны и сотрудников УФСИН, и самих осужденных, алтайские колонии оборудовали камерами – всего их более двух тысяч. С момента их установки краевой УФСИН еще не проиграл ни одного судебного спора. Также силовики носят на форме видеорегистраторы.

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Автор: Политсиб.ру

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