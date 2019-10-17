Губернатор дальневосточного региона уйдет в отставку - СМИ

Новости 17.10.2019 12:35 80

Решение об отставке губернатора Еврейской автономной области (ЕАО) Александра Левинталя уже принято в Кремле. Об этом сообщает РБК со ссылкой на несколько источников.

Его уход попадает под осеннюю ротацию региональных глав. Один из источников называет в качестве причины такого решения политику Левинталя. Для президентской администрации решение оставить его на посту могло стать свидетельством безразличия к депрессивному региону.

Кроме того, источники сообщают, что и сам губернатор не изъявляет желания выдвигаться на второй срок. Его полномочия истекают в 2020 году. Администрация президента провела тайные опросы, которые показали негативное отношение населения к своему главе.

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Ранее, по данным рейтингов, он вошел в топ-10 глав регионов, смену которых пожелали большинство жителей. Из этой десятки семеро уже покинули свои посты, остальные трое — Левинталь, Сергей Гапликов (Коми) и Игорь Орлов (Архангельская область) — все еще продолжают работать. По данным источников, Игорь Орлов также уйдет в рамках ротации.

Кроме того, сразу два источника в Кремле и Совете Федерации рассказали, что на место Александра Левинталя уже рассматривается сенатор от ЕАО Ростислав Гольдштейн.

Левинталь, комментируя 11 октября возможность своей отставки, заявлял: «Может быть, когда-то я и уйду в отставку, но точно не сейчас. Для начала нужно решить множество вопросов — с выплатой компенсаций пострадавшим от паводка, с запуском отопительного сезона. Работы много, и думать об отставке некогда».

Между тем политологи уверены, что в следующем году в ЕАО состоится непростая избирательная кампания. Ходят слухи, что на выборы может выдвинуться Иван Пиляев, который приходится зятем главе соседнего Хабаровского края Сергею Фургалу. Представляющий ЛДПР Фургал популярен в Хабаровском крае, что может сказаться и на результатах губернаторских выборов в ЕАО, поскольку область «во всех смыслах зависит» от соседнего региона.

Иван Пиляев с 2018 года является и.о. координатора регионального отделения ЛДПР в ЕАО. Депутатом Госдумы он стал в 2019 году после победы на довыборах в сентябре, победив коммуниста Николая Платошкина и певицу Вику Цыганову, которую выдвигала «Единая Россия».