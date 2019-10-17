Алтайские депутаты обеспокоены ослаблением контроля за сбором древесины

Новости 17.10.2019 12:10 77

Зампредседателя АКЗС Сергей Серов накануне провел совещание по вопросам совершенствования краевого законодательства в сфере лесных отношений. Оно было посвящено работе системы контроля за целевым использованием гражданами древесины для собственных нужд.

Как пояснил председатель комитета по аграрной политике и природопользованию, краевой закон «О регулировании отдельных лесных отношений на территории Алтайского края» устанавливает обязанность органов местного самоуправления поселений и городских округов осуществлять контроль за целевым использованием заготовленной гражданами для собственных нужд древесины. С этой целью при муниципалитетах поселений создаются комиссии из числа представителей исполнительной власти и депутатского корпуса.

Вместе с тем федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» такая обязанность не предусмотрена.

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В этой связи профильный комитет подготовил на октябрьскую сессию АКЗС проект изменений в краевой закон, исключающий из полномочий органов местного самоуправления обязанность осуществлять контроль за целевым использованием заготовленной гражданами для собственных нужд древесины. Поправки предлагается принять в первом чтении, сказано на сайте Заксобрания.

Сергей Серов выразил озабоченность тем фактом, что отлаженная система контроля за целевым использованием гражданами древесины ослабеет. Вариант по передаче полномочий по осуществлению указанного контроля Управлению лесами Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края - не выход из положения. На одно лесничество в крае приходится три-четыре района, соответственно, на 6-8 государственных инспекторов приходится 30-40 сельсоветов. Госинспекторы просто физически не справятся с таким объемом работы.

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Серов отметил, что федеральное законодательство позволяет субъектам РФ передавать полномочия по контролю за целевым использованием древесины органам местного самоуправления сельских поселений, но с необходимым финансированием. Участники совещания поддержали подготовку законопроекта, который сохранил бы сложившуюся в крае систему контроля за целевым использованием гражданами древесины для собственных нужд.

Комитеты АКЗС по аграрной политике и по местному самоуправлению совместно с представителем губернатора и Министерством природных ресурсов будут прорабатывать вопрос об обеспечении органов местного самоуправления финансированием при передаче им полномочий по контролю при принятии бюджета региона на 2020 год и последующие годы.

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Кроме того, будет выработана методологии контроля за целевым использованием гражданами древесины для собственных нужд. Эту работу возьмет на себя региональное Минприроды.