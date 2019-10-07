Названы самые дешевые и самые дорогие съемные квартиры в Барнауле

Новости 17.10.2019 11:45 108

Эксперты отмечают понижение цены на аренду жилья в городах-миллиониках России. С начала октября она сократилась уже на 11%. Как обстоят дела на рынке аренды в Барнауле, выяснил «ТОЛК».

Самую дешевую квартиру в краевой столице сдают в аренду за 4 тысячи рублей. За эти деньги жильцам предлагают двухкомнатное жилье на втором этаже двухэтажного деревянного дома на ул. Пушкина площадью 19 «квадратов». Квартиру-малютку в новом доме на ул. Димитрова площадью девять «квадратов» можно снять за 6,5 тысяч рублей.

В среднем снять однокомнатное жилье в центре Барнаула можно за 12-15 тысяч рублей.

«Снимаю квартиру за 14 тысяч на пр. Красноармейском в относительно новом доме. Устраивает абсолютно все: отличный современный ремонт, вся нужная мне техника – есть даже стиральная машина, что для арендных квартир редкость, – комментирует читательница издания. – Живу здесь уже пять лет, год назад хозяин поднял плату на полторы тысячи, восприняла это нормально».

А вот «однушка» в Индустриальном или Ленинском районе обойдется дешевле – в среднем от 9 до 12 тысяч рублей. Самые дорогие вип-аппартаменты площадью 145 «квадратов» можно снять на ул. Брестской, которая занимает весь этаж. Владельцы просят за жилье 55 тысяч в месяц. Между тем за 35 тысяч можно снять «двушку» площадью 60 квадратных метров в элитном доме на Чкалова. Много отличных предложений на Змеиногорском тракте.

По словам риэлтора Константина Никитеева, элитное жилье часто снимают те, кто приезжает в Барнаул работать по контракту. Например, топ-менеджеры, директора и не только.

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По данным портала ЦИАН, в России средняя стоимость однокомнатной съемной квартиры в городах-миллионниках составляет 16,05 тысяч рублей в месяц. Например, в Москве «однушка» обойдется в 38,1 тысяч рублей, в Питере – 24,7 тысяч рублей.

Отметим, в Барнауле средняя стоимость аренды однокомнатного жилья составляет 12,8 тысяч рублей. Это ниже, чем в соседних регионах. При этом, по словам эксперта, резких скачков или, наоборот, спадов в ближайшее время в этой сфере ждать не стоит.

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