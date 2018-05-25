Экс-зампрокурора Алтайского края покинет свой пост в Ставрополье

Новости 17.10.2019 11:20 107

Бывший первый заместитель прокурора Алтайского края и нынешний прокурор Ставропольского края Анатолий Богданчиков в ближайшее время уйдет в отставку. Об этом свидетельствует обращение Генпрокурора России Юрия Чайки к председателю Думы Ставропольского края Геннадию Якубову.

В официальном письме внесено предложение о назначении на пост прокурора Ставропольского края Александра Лоренца. Сейчас этот пост занимает долгое время работавший в Барнауле Анатолий Богданчиков. По сообщениям СМИ, еще в августе он якобы ушел в отпуск с последующим «выходом на пенсию».

Напомним, что Анатолию Богданчикову 50 лет. Работать в прокуратуре начал в 1995 году в Барнауле и в итоге дослужился до первого заместителя краевого прокурора. В октябре 2016 года был переведен в Ставрополье на пост главы краевой прокуратуры. За минувшие три года Богданчиков на ряд должностей назначил своих земляков из Алтайского края. В частности, в прошлом году Виктор Келлер возглавил прокуратуру Пятигорска, а Максим Морозов - прокуратуру Лермонтова.

Ряд источников в течение лета высказывались о том, что Богданчиков может возглавить прокуратуру Республики Алтай. На сегодняшний день ей руководит 64-летний Николай Мылицын. Надзорное ведомство он возглавляет с сентября 2009 года.

В прокуратуре Республики Алтай рассказали «Политсибру», что решение о назначении прокурора принимает Генпрокуратура, поэтому «опровергнуть или подтвердить информацию о Богданчикове не могут».

Кстати, пока вопрос о назначении прокурора отсутствует и в основной повестке ближайшей сессии Эл Курултая, назначенной на 30 октября. Председатель Госсобрания Владимир Тюлентин на момент звонка журналиста оказался в командировке.

Тем временем на заседании Думы Ставропольского края, которое пройдет 17 октября, избранники должны утвердить нового главпрокурора региона - Александра Лоренца. В настоящее время он является первым зампрокурора Омской области.