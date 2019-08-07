Антипиратская компания охватила половину Сибири

15-16 октября корейская компания Roi Visual Co подала более 100 исков к предпринимателям, нарушившим ее авторские права на бренд «Робокар Поли». 75 из них поданы к бизнесменам пяти регионов Сибири.
Под антипиратскую компанию угодили:
Кроме того, правообладателем поданы иски к предпринимателям Тюменской (20 исков), Костромской (7 исков), Амурской (7 исков), Тульской (1 иск) и Свердловской (1 иск) областей, а также Приморского (2 иска) края.
Семь заседаний по искам британской компании Entertainment One UK к алтайским предпринимателям проходит сегодня в краевом арбитражном суде
Обращает на себя внимание тот факт, что посредником, инициирующим судебные разбирательства, во многих (а возможно, что и во всех) случаях выступает АНО «Красноярск против пиратства». Организация зарегистрирована в 2007 году, с тех пор дважды слегка видоизменяла название. Директор – Алексей Куденков, ему также принадлежит красноярская «Региональная лицензионная компания» и доля в петербургской компании «Айпи Сервисез». Обе ведут деятельность в области права.
«Сотрудники нашей компании обучены на выявление контрафактной продукции, ходят по магазинам - это называется мониторинг - и выявляют нарушения», - рассказал Алексей Куденков омскому журналисту и добавил, что работа по предупреждению [предпринимателей о необходимости прекратить нарушение авторских прав] - это пустые затраты, не эффективна.
АНО «Красноярск против пиратства» ранее уже упоминалось в ряде массовых антипиратских компаний. В частности, против алтайских бизнесменов несколько лет назад было подано почти 150 исков за незаконное использование образов персонажей мультфильма «Маша и медведь». Также организация преследовала бизнесменов различных регионов за использование брендов «Лунтик», «Свинка Пеппа», содействовала в исках за нарушение прав владельцев бренда «Фиксики».
что своих-то "кошмарить"....вот британцев бы!