Антипиратская кампания охватила половину Сибири

Новости 17.10.2019 10:55 519

15-16 октября корейская компания Roi Visual Co подала более 100 исков к предпринимателям, нарушившим ее авторские права на бренд «Робокар Поли». 75 из них поданы к бизнесменам пяти регионов Сибири.

Под антипиратскую компанию угодили:

Новосибирская область – 24 иска на сумму 60-100 тысяч рублей;

Иркутская область – 20 исков на сумму 50-100 тысяч рублей;

Кемеровская область – 17 исков на сумму 50-100 тысяч рублей;

Омская область – 10 исков на сумму 40-80 тысяч рублей;

Красноярский край – 4 иска на сумму 60 тысяч рублей.

Кроме того, правообладателем поданы иски к предпринимателям Тюменской (20 исков), Костромской (7 исков), Амурской (7 исков), Тульской (1 иск) и Свердловской (1 иск) областей, а также Приморского (2 иска) края.

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Обращает на себя внимание тот факт, что посредником, инициирующим судебные разбирательства, во многих (а возможно, что и во всех) случаях выступает АНО «Красноярск против пиратства». Организация зарегистрирована в 2007 году, с тех пор дважды слегка видоизменяла название. Директор – Алексей Куденков, ему также принадлежит красноярская «Региональная лицензионная компания» и доля в петербургской компании «Айпи Сервисез». Обе ведут деятельность в области права.

«Сотрудники нашей компании обучены на выявление контрафактной продукции, ходят по магазинам - это называется мониторинг - и выявляют нарушения», - рассказал Алексей Куденков омскому журналисту и добавил, что работа по предупреждению [предпринимателей о необходимости прекратить нарушение авторских прав] - это пустые затраты, не эффективна.

АНО «Красноярск против пиратства» ранее уже упоминалось в ряде массовых антипиратских компаний. В частности, против алтайских бизнесменов несколько лет назад было подано почти 150 исков за незаконное использование образов персонажей мультфильма «Маша и медведь». Также организация преследовала бизнесменов различных регионов за использование брендов «Лунтик», «Свинка Пеппа», содействовала в исках за нарушение прав владельцев бренда «Фиксики».