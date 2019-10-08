Законопроект о частных кладбищах внесен в правительство

Новости 17.10.2019 10:20 118

Новый законопроект «О похоронном деле» внесен в правительство, который разрабатывали целый год. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на слова руководителя комиссии по вопросам похоронного дела Общественного совета при Минстрое Павла Кодыша.

По его мнению, этот документ должен упорядочить сферу похоронного дела, так как нормативная база во многих регионах практически отсутствует, а отдельные акты устарели и не отвечают современным требованиям.

Он добавил, что с момента принятия федерального закона, который регулирует этот рынок, прошло 23 года.

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«Похоронное сообщество положительно восприняло разработанный законопроект. Это реальная попытка внести государственное регулирование в столь значимой социальной отрасли», - прокомментировал Кодыш.

По словам Кодыша, в ритуальном обслуживании населения главным вопросом является - «определение правил взаимоотношений и поиска оптимальной пропорции между государством и бизнесом, а также создание условий для выполнения гарантированного государством перечня услуг по погребению».

Также профильным законопроектом вводятся единые принципы и правила оказания ритуальных услуг, а также система контроля за специализированными службами. Кроме того, законопроект также регламентирует деятельность специализированных служб по вопросам похоронного дела. Согласно законопроекту, в России могут появиться частные кладбища.