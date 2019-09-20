Футболист Федор Смолов приедет в алтайское село, где на его деньги провели ремонт ДК

Новости 17.10.2019 9:50 293

Футболист сборной России Федор Смолов в своем Instagram поздравил жителей села Костин Лог Алтайского края с завершением ремонтных работ в местном Доме культуры, на которые он перевел 400 тысяч рублей. Об этом пишет «Спорт-Экспресс».

Решение о переводе средств было принято в рамках шоу «Comment out», где ему предложили написать едкий комментарий в Instagram у Дмитрия Нагиева, но Смолов отказался и за это, в качестве наказания он должен был оплатить ремонт крыши Дома культуры в селе Алтайского края.

Население села составляет 1209 человек. В понедельник, 14 октября в профиле села в Instagram отрапортовали о завершении работ в селе. Кроме того, зданию ДК собираются присвоить имя Федора Смолова.

«Ура! Закручен последний саморез и можно смело сказать, что ремонт крыши нашего Дома Культуры окончен! — говорится в посте. — Мы благодарны всем, кто поддерживал нас и переживал! Спасибо вам! Мы чувствовали вашу поддержку и это предавало нам сил и уверенности, что у нас все получится! Теперь, когда все строительные работы окончены, мы готовы поблагодарить наших спонсоров лично и совсем скоро начнем рассылать благодарственные памятные открытки! — резюмируется в сообщении. — А также, сейчас мы пытаемся связаться с главным спонсором — Федором Смоловым и обговорить все необходимые моменты, связанные с присвоением Дому Культуры его имени».

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Сам футболист также отреагировал на новость об освоенных сложениях средств и поздравил жителей села с успешным окончанием работ в своих соцсетях.

«Привет! Поздравляю жителей села Костин Лог с завершившимся ремонтом крыши в Доме культуры, — сказал Смолов на видео, опубликованном в Instagram. — Я очень горд и рад, что жители села решили назвать Дом культуры моим именем. По возможности я туда приеду и сам все посмотрю/»

Пользователи спортивного издания не разделили энтузиазма Смолова и отреагировали на хорошую новость не самым радужным образом. Некоторые язвительно предложили футболисту занять место директора обновленного ДК, кто-то посоветовал Смолову «подлатать собственную «крышу», а некоторые обвинили его в скупости, заявив, что при ежегодном доходе в размере около 250 млн рублей можно было бы выделить на благотворительность и побольше.

Еще один пользователь предложил написать на крыше сельского ДК: «мы не забудем тот пенальти».