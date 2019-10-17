Алтайский СПИД-центр провел видеолекторий для школьников

Новости 17.10.2019 9:15 104

Накануне в ЧОУ «Гуляевская гимназия» для учащихся 8-11 классов был проведен видеолекторий на тему «Основные сведения о ВИЧ/СПИДе.

Психологические аспекты профилактики ВИЧ-инфекции». Психолог Алтайского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Татьяна Геннадьевна Штер рассказала основные сведения о ВИЧ-инфекции и обсудила с подростками вопросы безопасного поведения. Ведущая акцентировала внимание участников на том, что необходимо не только самим владеть достоверной информацией, но и проявлять заботу о тех, кто не задумывается о рискованном поведении.

Руководитель молодежного информационного центра «Жизнь без наркотиков» Гейсман Ольга Николаевна рассказала о миссии волонтера и пригласила ребят в свой центр.

До начала мероприятия социолог «Алтайского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Илья Эдуардович Красюков провел анкетирование учащихся с целью оценки уровня информированности их по данной проблеме.

Все желающие получили информационные буклеты по профилактике ВИЧ-инфекции.

Итогом встречи стали слова русского ученого и врача Николая Ивановича Пирогова «Лучше пуд профилактики, чем фунт лечения». За более подробной информацией обращаться в отдел профилактики по тел: 33-46-99

Телефон доверия по вопросам ВИЧ-инфекции: 33-45-99