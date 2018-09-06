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«Зеленые 2.0». Новая политпартия с экологическим уклоном может появиться в России

Новости
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В Кремле начали обсуждать идею создания «зеленой» партии. В администрации президента России решили обратить внимание на экологическую повестку и обсуждают, как работать с ней, пишет РБК со ссылкой на свои источники.

Одной из основных причин этого стали протесты, связанные с проблемами экологии. В целом ряде регионов опасения за состояние окружающей среды выводят людей на улицы, экопротестов довольно много. Но наибольший резонанс в публичной повестке вызывают «мусорные» протесты.

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В июне этого года президентский Совет по правам человека на заседании, посвященном проблеме образования отходов и реализации нацпроекта «Экология», отмечал, что в 2018 году зафиксирован «значительный рост жалоб и социальных протестов, вызванных нарушением прав граждан на охрану здоровья, санитарно-эпидемиологическое благополучие и благоприятную окружающую среду при обращении с отходами». В начале 2019 года в тридцати регионах России прошли масштабные «антимусорные» протесты, резюмировал СПЧ.

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Холдинг «Минченко консалтинг» в своем прошлогоднем докладе «Источники и риски протестной активности в 2018 году» указывал, что экологическая сфера (вывоз мусора, промышленные выбросы, качество атмосферного воздуха, питьевой воды, строительство промышленных объектов и т.п.) имеет серьезнейший протестный потенциал. Экологическая проблематика оказывает сильное эмоциональное воздействие, поскольку здоровье и дети остаются базовыми универсальными ценностями, подчеркивалось в докладе.

В политическом контексте обсуждается создание новой «зеленой» партии, которая при этом работала бы в конструктивном диалоге с властью. Как вариант можно «перезагрузить» уже существующую российскую экологическую партию «Зеленые». Но проблема в том, что сложно найти ярких лидеров, которые могли бы заниматься экологической тематикой и при этом были бы авторитетными в своей сфере, а также узнаваемыми.

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Автор: Политсиб.ру

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