«Зеленые 2.0». Новая политпартия с экологическим уклоном может появиться в России

Новости 17.10.2019 8:45 127

В Кремле начали обсуждать идею создания «зеленой» партии. В администрации президента России решили обратить внимание на экологическую повестку и обсуждают, как работать с ней, пишет РБК со ссылкой на свои источники.

Одной из основных причин этого стали протесты, связанные с проблемами экологии. В целом ряде регионов опасения за состояние окружающей среды выводят людей на улицы, экопротестов довольно много. Но наибольший резонанс в публичной повестке вызывают «мусорные» протесты.

Алтайские экологи подвергли сомнению объективность доклада Минприроды Мнения 06.09.2018 21:17 Алтайские экологи недоумевают, почему по итогам прошлого года Барнаул пополнил ряды аутсайдеров, ведь к тому не было особых предпосылок 536

В июне этого года президентский Совет по правам человека на заседании, посвященном проблеме образования отходов и реализации нацпроекта «Экология», отмечал, что в 2018 году зафиксирован «значительный рост жалоб и социальных протестов, вызванных нарушением прав граждан на охрану здоровья, санитарно-эпидемиологическое благополучие и благоприятную окружающую среду при обращении с отходами». В начале 2019 года в тридцати регионах России прошли масштабные «антимусорные» протесты, резюмировал СПЧ.

Мусорная реформа в Алтайском крае: что с ней не так? Новости 17.04.2019 7:10 Пока в новую систему обращения с ТКО вовлечено 72% населения региона 1503

Холдинг «Минченко консалтинг» в своем прошлогоднем докладе «Источники и риски протестной активности в 2018 году» указывал, что экологическая сфера (вывоз мусора, промышленные выбросы, качество атмосферного воздуха, питьевой воды, строительство промышленных объектов и т.п.) имеет серьезнейший протестный потенциал. Экологическая проблематика оказывает сильное эмоциональное воздействие, поскольку здоровье и дети остаются базовыми универсальными ценностями, подчеркивалось в докладе.

В политическом контексте обсуждается создание новой «зеленой» партии, которая при этом работала бы в конструктивном диалоге с властью. Как вариант можно «перезагрузить» уже существующую российскую экологическую партию «Зеленые». Но проблема в том, что сложно найти ярких лидеров, которые могли бы заниматься экологической тематикой и при этом были бы авторитетными в своей сфере, а также узнаваемыми.