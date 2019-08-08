«Дела аптечные»: зачем мэрия Барнаула подает в суд на собственные предприятия?

Новости 17.10.2019 7:10 785

К АО «Аптека № 132» комитет по управлению муниципальной собственностью Барнаула (КУМС) накануне подал в арбитражный суд сразу семь исков. Общая сумма требований составляет свыше 2,3 млн рублей.

Предположительно, иски касаются отдельных аптек сети. С каждой требуют, в среднем, 330 тысяч рублей. Минимальная сумма взыскания составляет 47 тысяч рублей, максимальная – свыше 700 тысяч. Отметим, что аптечная сеть принадлежит, собственно самому КУМС, который и подал на нее в суд.

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Ранее о возможном грядущем банкротстве двух сетей муниципальных аптек («№306» и «№132») активно писали региональные Telegram-каналы, сообщавшие, что из разряда МУП аптеки переведены в АО.

Утверждалось, что перед сменой организационно-правовой формы сети находились на грани банкротства. Также выдвигалось предположение, что аптеки банкротят и перерегистрируют с целью последующей их продажи (в удобном формате торговли акциями). В качестве потенциального приобретателя назывался владелец сети аптек «Губернский лекарь» Андрей Комяков. Впрочем, никаких реальных аргументов в пользу данного предположения представлено не было.

Многие пункты аптек «№132» находятся в помещениях на красной линии: проспект Ленина, 87, Калинина, 18, проспект Социалистический, 130 и т.д.

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Пациент скорее мертв, чем жив

АО «Аптека №132» показало в прошлом году убыток почти в 5,7 млн рублей, в базе данных «Спарк-Интерфакс» компания помечена как фундаментально убыточная, потратившая весь свой капитал. Убытки АО «Аптека №306» превысили 8 млн рублей. Также отмечается отсутствие у сети собственного капитала. В конце сентября налоговая приостановила действие двух счетов сети в Сбербанке.

«Аптека №306» закрыла больше 10 аптек, у «Аптеки №132» ситуация чуть получше, но тоже накапливаются долги и отсутствуют средства на закупку лекарств, что, в конечном итоге, лишает сеть дохода от их продажи и, как следствие, возможности платить по долгам. В каждой из сетей ранее насчитывалось больше 10 аптек, сейчас 2ГИС показывает в обеих по шесть филиалов. В прошлом году сети изменили статус с МУП на АО. Также, ранее у них имелось свое аптечное производство, однако его тоже пришлось закрыть.

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Сообщается, что несмотря на принадлежность аптек муниципалитету, у них нет никаких льгот и преференций. Закупки лекарств производятся по рыночным ценам у федеральных поставщиков – как для коммерческих аптек. При этом, данные аптечные сети являются социальными объектами, где льготники могут приобретать лекарства со скидкой.

Сети также платят аренду, которая регулярно повышалась. Возможно, именно задолженность по данным платежам сейчас и взыскивает с аптек КУМС.